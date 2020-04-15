"Почему отклонили мою заявку?" - на этот и другие вопросы по выплате 42 500 тенге ответили в Костанае

Брифинг по проблемам, возникающих при назначении новой социальной выплаты, прошел сегодня, 15 апреля, в Региональной службе коммуникаций. Помощь в размере 42 500 тенге предназначена тем, кто потерял доход по причине действующего в Казахстане чрезвычайного положения.

Спикерами были представители управления координации занятости и соцпрограмм и филиала Фонда социального страхования. Сразу же было подчеркнуто, что на сегодня у граждан нет проблем с возможностью подать заявление по поводу данной выплаты. Изначально это можно было сделать только через портал egov.kz, но теперь добавились еще два канала: telegram-бот и сайт 42500.enbec.kz. Если речь идет о назначении выплат по спискам, поданным работодателями, то решение принимают региональные штабы, в которые входят, кроме представителей госорганов, профсоюзные активисты и члены НПП «Атамекен». По физическим лицам обоснованность выплат подтверждает «Правительство для граждан».

Только за 14 апреля около 20 тыс. человек в Костанайской области получили на свои лицевые счета по 42 500 тенге, сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Аида ХУСАИНОВА.

Всего же, по данным управления на утро 15 апреля, такая выплата за потерю дохода в период ЧП одобрена для 80 342 жителей области, 10% из них - по спискам от работодателей. В сумме размер помощи 3,4 млрд тенге. Примерно 1 000 граждан, которые подали заявку, в назначении этой социальной выплаты было отказано.

Участники брифинга рассказали, по каким причинам это может произойти.

Во-первых, специальными правилами четко обозначено, какие категории граждан имеют право на данную выплату: работники субъектов МСБ, отправленные в отпуска без содержания, работники субъектов крупного бизнеса в карантинных зонах, ИП, не использующие труд наемных работников, физлица, работающие по договорам гражданско-правого характера, лица, уплатившие ЕСП, и работники некоммерческих организаций за исключением государственных. Причем части населения государство делает эту выплату проактивно, без всяких заявлений.

Во-вторых, при направлении заявления в нем заполняются 10 пунктов, в том числе ИИН, БИН для организации, данные удостоверения личности, номер банковского счета, отнесение себя к одной из указанных выше категорий и т. п. Вот эти данные должны быть заполнены без ошибок, потому что первый этап контроля - форматно-логистический, когда информация перепроверяется. Кстати, перепроверяются и сведения о выезде за пределы РК. По словам Хусаиновой, редко, но уже были случаи, когда люди пытались оформить выплату на выехавших родственников. Если есть ошибки в заявлении, система отклоняет их, а человеку приходит SMS об этом.

Однако отклонение - еще не отказ, отметили на брифинге. Если заявка возвращена из-за того, что неправильно указаны реквизиты, вы вправе подать ее повторно.

Как подчеркнула руководитель филиала Фонда социального страхования Наталья ЮДИНА, претенденты на выплату должны четко понимать - она только для тех, кто доход потерял.

- Если вы не работали, то у вас просто нет факта потери дохода, - пояснила она. - Если вы не отправлены в отпуск без содержания по причине ЧП, а уволены, то вы имеете право на социальную выплату по потере работы. Мы такие оформляем, только за вчерашний день их было 30.

Руководитель филиала ответила на несколько вопросов, которые касались оплаты Единого совокупного платежа ради получения 42 500 тенге. Некоторые казахстанцы, отправленные в вынужденный отпуск, оплачивают его самостоятельно. По словам Юдиной, делать это нет смысла. Если ваш работодатель делал отчисления в соцстрах и пенсионный фонд, то выплата вам положена без всяких ЕСП.

Был вопрос: если человек совершил единый социальный платеж, но ему пришел отказ в выплате 42 500 тенге, то вернут ЕСП или нет?

- Вы сделали платеж, самим фактом этого признавая, что вы работали - оказали кому-нибудь услуги и получили от этого доход, - ответила Юдина. - Для вас выплата ЕСП означает, что вы с этого момента включились в системы социального страхования, пенсионную... Поэтому деньги вам не вернутся.

Филиал Фонда социального страхования консультирует граждан круглосуточно, но телефон только один - 931-219. Есть также номер call-центра "Правительства для граждан" - 1414.

На брифинге назвали телефоны для консультаций в управлении занятости: 501-300, 501-388.

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