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Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
КГСПС: А вот да! " Бытовой " конфликт у них Заврались в конец :[
10.02.20 19:34
КГСПС
Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
С полицейскими понятно, а чиновники за что? Или всё таки конфликт то не бытовой, а как минимум социальный?
10.02.20 19:28
сайлау курманов
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
Нынешние сотрудники полиции настолько уверовали в свою безнаказанность, что совершенно ничего не боятся и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет. Завтра же отнесу финпол...
10.02.20 19:23
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Кстати, а что со 145 прибывшими, которых мониторят по телефону?
10.02.20 19:18
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Тот самый: На сайте КостанайТВ 8.02 тоже пишут на убыль пошло.
10.02.20 19:17
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Погода в Костанайской области: мороз пойдёт на спад, ожидается снег и туман

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

10 февраля 2020, 17:29 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 11-12 февраля на территории области ожидается переменная облачность, местами будет идти небольшой снег. Кроме того, возможен туман, а во вторник ещё и низовая метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью по области ожидаем 15-20, местами 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем будет от 8 до 13, местами 16 градусов ниже нуля. В среду температура начнет повышаться: ночью термометры покажут -10...-15, местами -20°С; днем -10...-15, но местами всего -7°С. В Костанае во вторник столбики термометров опустятся ночью до 18-20 градусов ниже нуля, днем будет 9-11 градусов мороза. В среду, 12 февраля, в областном центре ожидаем 13-15 градусов мороза, днем, как и во вторник, 9-11 градусов ниже нуля.

Ветер в ближайшие два дня будет преимущественно юго-западного направления. Скорость его в составит 9-14 м/с, но в среду по области возможны временные усиления до 18 м/с.
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