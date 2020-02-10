Погода в Костанайской области: мороз пойдёт на спад, ожидается снег и туман
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 11-12 февраля на территории области ожидается переменная облачность, местами будет идти небольшой снег. Кроме того, возможен туман, а во вторник ещё и низовая метель.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Во вторник ночью по области ожидаем 15-20, местами 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем будет от 8 до 13, местами 16 градусов ниже нуля. В среду температура начнет повышаться: ночью термометры покажут -10...-15, местами -20°С; днем -10...-15, но местами всего -7°С. В Костанае во вторник столбики термометров опустятся ночью до 18-20 градусов ниже нуля, днем будет 9-11 градусов мороза. В среду, 12 февраля, в областном центре ожидаем 13-15 градусов мороза, днем, как и во вторник, 9-11 градусов ниже нуля.
Ветер в ближайшие два дня будет преимущественно юго-западного направления. Скорость его в составит 9-14 м/с, но в среду по области возможны временные усиления до 18 м/с.
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