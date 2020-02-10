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Начальные классы в школу утром не идут в Костанае
10 февраля 2020, 07:08 | Общество
10 февраля отменены занятия для учащихся костанайских школ 0-4 классов первой смены. Причина - мороз -25 градусов в сочетании с юго-западным ветром 5-6 м/с.
Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.
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