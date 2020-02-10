Боитесь ли вы заболеть коронавирусом нового типа из-за эпидемии в Китае? Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем.

Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса.

Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.

Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.

