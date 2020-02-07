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Гога
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maxsaf: Это менталитет такой .
07.02.20 02:20
maxsaf
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
elektron: как и продажа билетов. Дык факт продажи не подтвердился :lol: -Продавали? -Да. -Факт продажи подтвердился? -Нет. Палата #6 отдыхает в полном составе. :lol:
07.02.20 02:01
Гога
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Добринцофф: ---Другое видео посмотрел - дорога в аэропорт. Примерно как Кустанай и новый город ---Тобыл . По обе стороны дороги большущие деревья .И ведь никому не мешают .
07.02.20 01:20
Добринцофф
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Гога: Там есть и другие видео везде зелено. речь идёт про центр города
07.02.20 01:12
Гога
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
maxsaf: Я надеюсь, ---Зря , будет словесный ... :lol: :lol:
07.02.20 01:10
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"Люди не знают своих прав" - чиновники и общественники договорились сотрудничать для повышения качества медуслуг в Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

6 февраля 2020, 22:38 |  Общество

Проблемы бытовой коррупции и создания комфортных условий для граждан в сфере медуслуг в учреждениях Костанайской области специальная мониторинговая группа обсудила сегодня, 6 февраля. Заседание прошло с участием руководителей местных организаций здравоохранения и представителей гражданского общества.

Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ, с 2017-го по 2020 годы антикоррупционная служба зарегистрировала в регионе 16 доследственных расследований, связанных с коррупционными преступлениями в медицинских организациях. В частности, главного врача Костанайского областного онкологического диспансера и его заместителя уличили в получении взятки при проведении госзакупок.

Член республиканской специальной мониторинговой группы Алдан МЕНКЕЕВ готовясь к этому заседанию, решил изучить отношение костанайцев к работе медперсонала онкодиспансера. Для этого провел опрос через социальные сети и снял видеоинтервью в поликлинике онкодиспансера в 7.30 утра, когда туда уже пришли первые посетители. На вопрос, почему так рано, они ответили, что иначе к врачам записаться невозможно.

В социальных сетях люди также жаловались на сложности по поводу записи на прием, некоторые сообщали о грубости со стороны медперсонала и фактах неполучения лекарств, выписанных врачами, а также о взятках.

Заместитель главного врача онкодиспансера Максим БОБОЖКО большие очереди объяснил нехваткой врачей.

- Например, если раньше, когда на учете в больнице стояло 6 000 человек, у нас было 10 врачей-радиологов, сейчас на учете 13 624 человек и всего 4 врача-радиолога, - отметил он. – В прошлом году мы выявили 2 447 больных, наша область в республике по этому виду заболевания занимает 3 место. В последнее время с врачами дело улучшается - к нам поступили 7 человек. Но им еще нужно набираться опыта.

Представитель гражданского общества, предприниматель Зарина КОКЖАНОВА сообщила, что также провела свой опрос пациентов онкодиспансера и подготовила список предложений для управления здравоохранения.

- Я пришла к выводу, что многие проблемы у людей возникают из-за того, что они не знают своих прав и зачастую предъявляют претензии врачам за дела, которые от них не зависят, - считает Кокжанова.- По лекарствам я выясняла - задержки происходили действительно из-за несвоевремнной поставки их в больницу. Тут нам нужно совместно поработать.

Руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК согласился, что многие озвученные предложения действительно заслуживают внимания, и предложил вместе со специалистами ведомства и местных медучреждений разработать конкретные мероприятия по реализации высказанных идей.

- Что касается коррупционных проявлений или других нарушений - нужно чтобы по каждому факту к нам было конкретное обращение, тогда мы будем принимать меры, - добавил Дудник.

Фото Евгения ШИБАРШИНА
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