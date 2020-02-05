О погоде в Костанае и области на ближайшие дни рассказали в "Казгидромете"

По прогнозу синоптиков, в четверг, 6 февраля, на территории Костанайской области возможны местами снег, метель, туман и гололёд. Порывы западного и юго-западного ветров могут достигать 20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Ночью столбики термометров покажут -5...-10, местами -13 градусов, днём -3...-8, местами до нуля градусов.

В Костанае в этот день облачно с прояснениями, но стоит учесть, что во второй половине дня возможны снег и метель.

В пятницу, 7 февраля, прогнозируют ночью местами, а днём на большей части Костанайской области осадки. В районах таже возможны низовая метель, туман и гололёд. Ветер южный 9-14, порывы до 25 м/с. Ночью температура воздуха -5...-10, местами -13 градусов, а днём потеплеет до -1...+4 градусов. В областном центре 7 февраля также ожидается снег и гололёд с порывами ветра до 18 м/с.

- В субботу, 8 февраля, прогнозируем осадки в виде дождя и снега на всей территории области включая Костанай, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью -5...-10, местами -13 градусов, днём 0...-5, местами -8 градусов.