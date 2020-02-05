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drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Дааа просрочкина диета старичку на пользу не идёт Витя - слушает, да - кушает... :lol: :oops: Алексу, и то уже надоела, просрочкина диета... :-s
05.02.20 19:14
таноми52
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95: Глагол же кушать стилистически ограничен в своем употреблении прежде всего как слово, относящееся к речевому этикету; вежливое приглашение гостя, гостей к столу. Вот именно,...
05.02.20 19:01
Сталкер
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
abaika95: Как у вас ловко мухи отдельно котлеты отдельно) А как по-другому? Если я что-либо комментирую непосредственно по деятельности организации, мною возглавляемой, то разумные люди это так и...
05.02.20 19:00
abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Цитата-//моему, Вы как всегда откровенно передёргиваете, что уже привычно. Речь была о репортаже "Хабар-24" про акима Рудного и о том, что большинство респондентов на камеру оценили...
05.02.20 18:55
abaika95
"Если духа нет разобраться с подчинёнными, этому акиму работать не надо!" - как прошла встреча Бахытжана Гаязова с рудничанами
Цитата-//Куда и как ходить или же ездить или кого-то вместо себя отправить - уж как-нибудь опять таки сам разберусь// Ааа ну да вы же у нас личность неприкосновенная целый руководитель...
05.02.20 18:47
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О погоде в Костанае и области на ближайшие дни рассказали в "Казгидромете"

Георгий ГОВОРОВ

5 февраля 2020, 16:30 |  Общество

По прогнозу синоптиков, в четверг, 6 февраля, на территории Костанайской области возможны местами снег, метель, туман и гололёд. Порывы западного и юго-западного ветров могут достигать 20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Ночью столбики термометров покажут -5...-10, местами -13 градусов, днём -3...-8, местами до нуля градусов.

В Костанае в этот день облачно с прояснениями, но стоит учесть, что во второй половине дня возможны снег и метель.

В пятницу, 7 февраля, прогнозируют ночью местами, а днём на большей части Костанайской области осадки. В районах таже возможны низовая метель, туман и гололёд. Ветер южный 9-14, порывы до 25 м/с. Ночью температура воздуха -5...-10, местами -13 градусов, а днём потеплеет до -1...+4 градусов. В областном центре 7 февраля также ожидается снег и гололёд с порывами ветра до 18 м/с.

- В субботу, 8 февраля, прогнозируем осадки в виде дождя и снега на всей территории области включая Костанай, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью -5...-10, местами -13 градусов, днём 0...-5, местами -8 градусов.
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