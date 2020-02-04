Заявления о невозможности попасть на прием к онкологу прокомментировали в Костанайском онкодиспансере

Количество жителей области, принятых в Костанайском областном онкологическом диспансе, увеличивается с каждым годом. Об этом сообщили сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции руководителя этого лечебного учреждения.

Как пояснила и. о. заведующей поликлиническим отделением Ксения ДИСАЕНКО, этот рост связан, в частности, с тем, что часто людей направляют в онкодиспансер терапевты или лор-врачи, "не имея на то оснований, на всякий случай".

- Мы настороженность врачей и пациентов понимаем, хотя приходят эти люди к нам впустую, - отметила Дисаенко. - Поликлиник рассчитана на прием 300 посещений в день, это не считая диагностики. Если считать с диагностическими услугами, бывает и по 600 и даже 900 посещений в день. Примерно 40% из них - первичные обращения. Примерно у 70% диагноз снимается. То есть, это либо вообще не опухолевые процессы, либо доброкачественные опухоли. Часть пациентов с доброкачественными опухолями потом предпочитает продолжить лечение у нас.





Кроме того, добавил и. о. главного врача онкодиспансера Игорь ДЖЕНДЖАРА, повысился уровень заболеваемости - сейчас Костанайская область на 4-м месте в РК по количеству пациентов, стоящих на учете. Частично повышение этого показателя связано и с тем, что стали больше выявлять случаев рака на нулевой и первой стадиях. Во многом это объясняется развитием скрининговых программ и формированием более ответственного отношения населения к своему здоровью.

На фоне этих процессов несколько лет происходил третий - отток специалистов из онкодиспансера. Но сейчас ситуация постепенно выправляется.

- Самая остродефицитная специальность у нас - врачи-радиологи, - пояснил Дженджара. - Сейчас у нас работают три штатных радиолога и один врач-совместитель, тогда как в идеале необходимо семь. Выпускаются такие специалисты казахстанскими вузами в небольшом количестве, вот в чем сложность. Но в этом году мы ждем двух радиологов и это снимет проблему. Есть еще проблема - в химиотерапевтах. В июне у нас начнут работу двое молодых химиотерапевтов, с ними уже заключены договоры, и потребность во врачах-химиотерапевтах мы закроем.

По словам и. о главврача, работа по укомплектованию штатов ведется постоянно. Удалось решить проблему с острым дефицитом онкологов-гинекологов. Еще недавно такой специалист был один, а сейчас трое, все - оперирующие. Есть планы взять на работу еще одного онколога-гинеколога, который занимался бы только поликлиническим приемом. В этом году пришли два онкохирурга, анестезиолог, патогистолог, Все обеспечены жильем и подъемными. Как выразился Игорь Дженджара, цель - свести на нет медицинский туризм - чтобы не было оттока онкопациентов в другие области и другие страны, а люди могли получать всю онкологическую помощь здесь и бесплатно. Более того, уже сейчас за онкологической помощью к нам едут люди из других областей Казахстан.

Очереди, которые скапливаются возле онкодиспансера задолго до открытия поликлиники, и. о. главврача объясняет, в частности, менталитетом населения. Некоторые пациенты, имея талоны на прием в определенное время, все равно приходят задолго до открытия - в 6 часов утра, а то и раньше. Бывает, что пациентам, приехавшим из районов, некуда деться, поэтому они вынуждены ожидать открытия поликлиники у ворот. Для исправления этой ситуации идет работа над тем, чтобы в районных поликлиниках тоже был врач-онколог. Но это дело будущего.

Чтобы попасть на прием к врачу в определенное время и не стоять у ворот с шести часов утра, в онкодиспансере советуют записываться через приложение Damumed или по телефону.