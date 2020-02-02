Читательский рейтинг
ВОЗ признала безопасными посылки из Китая
2 февраля 2020, 12:49 | Общество
Всемирная организация здравоохранения заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности заражения коронавирусом, передает Today.kz.
Фото с сайта atpress.kz
- Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV, - говорится в сообщении в Twitter ВОЗ.
В организации добавили, что анализ показал, что на таких предметах, как письма и посылки, коронавирусы долго не живут.
Ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявлял, что вирус неустойчив в окружающей среде, значит не может распространяться через посылки из Китая. Но еду через интернет-магазин AliExpress он просил все же не заказывать.
Последние новости
02.02.20 11:17 Как будут теперь работать обменники в Казахстане?
01.02.20 11:35 В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС
01.02.20 11:01 Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
01.02.20 10:29 Фотоловушка "поймала" волчицу в Наурзумском заповеднике
31.01.20 20:01 "Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
31.01.20 19:22 Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
31.01.20 18:18 Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа, рассказала, как и почему все произошло
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 0
Всего: 114
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 114
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС
Примерно через год... b.radikal.ru
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: выпил пива Уже 10 случаев коронавируса в Германии . Вроде спирт убивает его, водка и шнапс тоже должны ;-) :lol:
Хитрости в условиях непрозрачности
Евгений, отличная статья! Ещё хотел заметить, есть манипуляции другого рода. В доме уже 11 лет стоит общедомовом счётчик тепла. До 2017го года в теплые месяцы (октябрь, ноябрь, апрель) за отопление...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, как я и - планировал. Три девушки у нас - остались, на форуме, Таноми, Лилли, Юля... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А я бы с нашими девушками,выпил пива Ой, термы... :lol: c.radikal.ru