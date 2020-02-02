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ВОЗ признала безопасными посылки из Китая

2 февраля 2020, 12:49 |  Общество

Всемирная организация здравоохранения заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности заражения коронавирусом, передает Today.kz.

Фото с сайта atpress.kz

- Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV, - говорится в сообщении в Twitter ВОЗ.

В организации добавили, что анализ показал, что на таких предметах, как письма и посылки, коронавирусы долго не живут.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявлял, что вирус неустойчив в окружающей среде, значит не может распространяться через посылки из Китая. Но еду через интернет-магазин AliExpress он просил все же не заказывать.
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