Министр здравоохранения обратился к казахстанцам из-за коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook обратился к жителям республики из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает Tengrinews.kz.

Фото с сайта thesun.co.uk

"Друзья, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, при возникновении симптомов: повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, настоятельно просим вас обратиться к своему врачу по месту жительства либо вызвать скорую помощь по номеру 103. Для уточнения дополнительной информации по коронавирусу вы можете позвонить нашим специалистам на номер - 1406 круглосуточно.

Не затягивайте с обращением к врачу при данных симптомах!

Наша команда из эпидемиологов, инфекционистов и врачей со всей страны в круглосуточном режиме работает для безопасности всех нас. Мы делаем все необходимое для того, чтобы вовремя оказать необходимую помощь.

Поэтому хочу поблагодарить медиков за их труд! В зоне повышенного риска прежде всего они! Огромное спасибо!

Важно отметить, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах въезда через государственную границу с Китаем, в ходе которого с 6 января текущего года всего осмотрено более 20 тысяч человек.

Во всех международных пунктах пропуска установлены тепловизоры. Они стационарные, обычно не заметны для пассажиров. Но каждый проходящий сканируется. Это значит, что если температура у проходящего пассажира выше нормы, то автоматически на экранах у специалистов появляется красный знак и идет звуковой сигнал. Специалист передает информацию пограничникам, чтобы изолировать пассажира. Далее наши сотрудники в медкабинетах проводят первичный осмотр.

На сегодняшний день в стране госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 78 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 32, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек.

На базе Научного национального центра особо опасных инфекций в Алматы совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, в данный момент проводятся все исследования.

Надо отметить, что на данный момент 99 процентов случаев - это ОРВИ, показано после результатов анализа.

В республике имеются все необходимые лекарства и медизделия для поддерживающей терапии, подготовлены врачебный и средний медицинский персонал и места с боксами для изоляции в инфекционных больницах.

По маскам сообщаем, что на данный момент имеется в наличии достаточный резерв. Медучреждения обеспечены полностью. По нашей инициативе на Межведомственном штабе был озвучен данный вопрос о необходимости контроля аптек на местах. Мы попросили акимов областей и городов также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные маски", - говорится в обращении.

Между тем, сообшают СМИ, число жертв нового типа коронавируса и количество заразившихся продолжают неуклонно расти. По состоянию на полночь 1 февраля от вспышки инфекции погибли 304 человека, количество подтвержденных случаев заражения достигло 14 551, сообщает South China Morning Post со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Все случаи гибели людей зафиксированы на территории провинции Хубэй, где находится очаг вируса. Среди инфицированных 1 118 находятся в тяжелом состоянии, 444 - в критическом. Также сообщается, что 328 человек выписаны из больниц.

Первый погибший от нового типа коронавируса зафиксирован за пределами Китая. На Филиппинах умер 44-летний мужчина.