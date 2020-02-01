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elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch: Вас не затруднит пояснить это утверждение. Если Вас не напрягёт, то я постараюсь. ;-) //Эти владельцы винят// Вот с них и спрос, чего они там не так поняли? 8-)
01.02.20 15:25
Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang: Эти владельцы винят чиновников в якобы неверном трактовании законов Вас не затруднит пояснить это утверждение. Потому что, как я понимаю, это может означать что все сборы и платежи,...
01.02.20 15:20
elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ: Мда вот где зашкаливает, то! Да была лазейка, для определённого круга. Но использовать не по определению, а хотению, искание лазеек. Выходит однако иногда боком. Только не говорите, что...
01.02.20 15:11
abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Цитата-//вы хотите сказать, что если бы речь тут была только о задрипаных машинах, шроте как вы говорите, то вы бы сейчас пели хвалебные оды тем, кто борется за свое имущество, вы бы их...
01.02.20 15:08
Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch: Но если заявители требуют отмены сборов и платежей за регистрацию своих авто, то они, как минимум, признают что в их действиях имеются признаки нарушения действующих законов. Понимаете в...
01.02.20 15:03
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Фотоловушка "поймала" волчицу в Наурзумском заповеднике

1 февраля 2020, 10:29 |  Общество

В Наурзумском заповеднике фотоловушки зафиксировали волчицу со спутниковым передатчиком на шее, сообщает informburo.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook. Это единственная в Казахстане волчица с GPS-передатчиком на шее.

Фотоловушки были установлены на особо охраняемой природной территории полмесяца назад.

- Какая удача – автоматическая камера зафиксировала волчицу со спутниковым передатчиком на шее, который был установлен осенью прошлого года, – говорится в сообщении.

Хищник продолжает находиться на территории заповедника, несмотря на беспокойство со стороны участников мониторинговых групп.

В январе полевая группа АСБК и Наурзумского заповедника на основе данных GPS, установленного на шее волчицы, в течение 10 дней обследовала потенциальные места обитания волков. Специалисты проверили фотоловушки и установили новые.

- В двух местах были обнаружены останки самца и самки лося, которые волки, судя по следам, периодически посещают. Чёткие следы у более свежих останков помогли установить траекторию движения каждого волка, – отметили в ассоциации.

Кроме того, некоторые волчьи следы были окровавлены. Это говорит о том, что наледь, образовавшаяся после снегопада и дождя, разбивает зверям лапы.

Изучением влияния волков на степные экосистемы АСБК занимается с 2012 года.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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