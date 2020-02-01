Фотоловушка "поймала" волчицу в Наурзумском заповеднике
В Наурзумском заповеднике фотоловушки зафиксировали волчицу со спутниковым передатчиком на шее, сообщает informburo.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook. Это единственная в Казахстане волчица с GPS-передатчиком на шее.
Фотоловушки были установлены на особо охраняемой природной территории полмесяца назад.
- Какая удача – автоматическая камера зафиксировала волчицу со спутниковым передатчиком на шее, который был установлен осенью прошлого года, – говорится в сообщении.
Хищник продолжает находиться на территории заповедника, несмотря на беспокойство со стороны участников мониторинговых групп.
В январе полевая группа АСБК и Наурзумского заповедника на основе данных GPS, установленного на шее волчицы, в течение 10 дней обследовала потенциальные места обитания волков. Специалисты проверили фотоловушки и установили новые.
- В двух местах были обнаружены останки самца и самки лося, которые волки, судя по следам, периодически посещают. Чёткие следы у более свежих останков помогли установить траекторию движения каждого волка, – отметили в ассоциации.
Кроме того, некоторые волчьи следы были окровавлены. Это говорит о том, что наледь, образовавшаяся после снегопада и дождя, разбивает зверям лапы.
Изучением влияния волков на степные экосистемы АСБК занимается с 2012 года.
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