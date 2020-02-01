Фотоловушка "поймала" волчицу в Наурзумском заповеднике

В Наурзумском заповеднике фотоловушки зафиксировали волчицу со спутниковым передатчиком на шее, сообщает informburo.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook. Это единственная в Казахстане волчица с GPS-передатчиком на шее.

Фотоловушки были установлены на особо охраняемой природной территории полмесяца назад.

- Какая удача – автоматическая камера зафиксировала волчицу со спутниковым передатчиком на шее, который был установлен осенью прошлого года, – говорится в сообщении.

Хищник продолжает находиться на территории заповедника, несмотря на беспокойство со стороны участников мониторинговых групп.

В январе полевая группа АСБК и Наурзумского заповедника на основе данных GPS, установленного на шее волчицы, в течение 10 дней обследовала потенциальные места обитания волков. Специалисты проверили фотоловушки и установили новые.

- В двух местах были обнаружены останки самца и самки лося, которые волки, судя по следам, периодически посещают. Чёткие следы у более свежих останков помогли установить траекторию движения каждого волка, – отметили в ассоциации.

Кроме того, некоторые волчьи следы были окровавлены. Это говорит о том, что наледь, образовавшаяся после снегопада и дождя, разбивает зверям лапы.

Изучением влияния волков на степные экосистемы АСБК занимается с 2012 года.