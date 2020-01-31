Туман, гололед... Какой будет погода в ближайшие три дня в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в выходные дни, 1-2 февраля, на территории области местами будет идти небольшой снег. В понедельник, 3 февраля, облачно, по всей территории области пройдут осадки, преимущественно в виде снега.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется туман, а 1 февраля - еще и гололед.
- В субботу ночью ожидаем 10-15, местами 20 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем будет 3-8, местами 13 градусов ниже нуля. В воскресенье температурные показатели будут отличаться от субботних незначительно: ночью 14-16, местами 19 градусов мороза, днем -2...-7, местами -10°С. В понедельник, 3 февраля, температура воздуха еще немного поднимется и термометры покажут -9...-14, местами -17°С ночью, а днем только местами столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов, на большей части территории будет от 0 до -5°С
Ветер в ближайшие три дня будет менять направление с юго-восточного на южное, а затем на юго-западное. Скорость его в субботу составит 7-12 м/с, в воскресенье и понедельник - 9-14 м/с.
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