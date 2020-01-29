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abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Психологи здесь кому помочь?)))
29.01.20 18:23
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik: у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите Спасибо за заботу,я уже приехал всё в порядке ;-) Yorik: Уверен, местные психологи смогут Вам...
29.01.20 18:12
Добринцофф
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Минимальная з\п-это не зарплата,а индекс того сколько денег с нас сдерёт государство в бездонный пенсионный фонд,то есть если я могу платить з\п 100000,а пенсионные 5000,то если подымут придётся...
29.01.20 17:56
drakon
Взятие снежного городка. Костанай
Всё так - красиво... :lol: :oops:
29.01.20 17:25
3DO
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
Цитата: "Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)" Да, Би-2. Насчет саундтрека - вроде да, хотя сам фильм не видел, если честно.
29.01.20 16:36
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Небольшой снег и ощутимый мороз ожидают в ближайшие дни жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 января 2020, 18:16 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области местами ожидается небольшой снег, возможны туманы.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг, 30 января, ночью будет 20-25, местами 28 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем -10...-15, местами -18°С. В следующую ночь, 31 января, температура воздуха немного поднимется и термометры покажут 15-20, местами 23 градуса ниже нуля. В ночь на 1 февраля станет еще на несколько градусов теплее и на большей части территории области прогнозируем -12...-17, местами -20°С. Дневная температура как 31 января, так и 1 февраля будет одинаковой: 5-10, местами 13 градусов мороза.

Ветер, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет юго-восточным скоростью 9-14 м/с.
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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