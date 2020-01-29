Небольшой снег и ощутимый мороз ожидают в ближайшие дни жителей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области местами ожидается небольшой снег, возможны туманы.
Фото Ксении РЕБИК
- В четверг, 30 января, ночью будет 20-25, местами 28 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем -10...-15, местами -18°С. В следующую ночь, 31 января, температура воздуха немного поднимется и термометры покажут 15-20, местами 23 градуса ниже нуля. В ночь на 1 февраля станет еще на несколько градусов теплее и на большей части территории области прогнозируем -12...-17, местами -20°С. Дневная температура как 31 января, так и 1 февраля будет одинаковой: 5-10, местами 13 градусов мороза.
Ветер, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет юго-восточным скоростью 9-14 м/с.
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