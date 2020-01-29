Древняя фигурка «Тобольский мыслитель», найденная когда-то в Костанайской области, запечатлена на серебряной коллекционной монете
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Ее продажа началась во всех территориальных филиалах Национального банка Республики Казахстан сегодня, 29 января. Предполагается, что в Костанае будет продано 28 монет «Тобольский мыслитель» из серии "Сокровища степи". Это один из самых известных артефактов древности, найденных на территории нашей области.
В Костанае в такие дни коллекционеры, желающие приобрести монеты, занимают очередь задолго до открытия филиала.
- В Костанайский филиал поступило 28 монет «Тобольский мыслитель» и 78 - «Қыз ұзату» ("Невеста"), - сообщила "НГ" начальник отдела по работе с наличными деньгами КФ Нацбанка Гульшат ЖУСУПОВА. - Разойдутся они очень быстро, думаю, что в течение двух-трех дней. Монета «Тобольский мыслитель», которая вызывает особенный интерес, очень красивая, выполнена из серебра, а сама фигурка мыслителя из тантала. Стоимость монеты «Тобольский мыслитель» - 13 000 тенге, «Қыз ұзату» - 10 000 тенге.
Гульшат Жусупова добавила, что монеты «Қыз ұзату» выпущены еще и в более дешевом варианте — из мельхиора, в специальной полиграфической упаковке. Их в Костанайский филиал Нацбанка поступило 1 298 штук, стоимость мельхиоровой монеты — 500 тенге.
Тираж коллекционных монет небольшой: «Тобольский мыслитель» - 1 000 экземпляров, «Қыз ұзату» - 3 000 серебряных монет и 30 000 мельхиоровых. Монеты из серебра выпущены в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка РК на казахском, русском и английском языках.
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