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abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Психологи здесь кому помочь?)))
29.01.20 18:23
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik: у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите Спасибо за заботу,я уже приехал всё в порядке ;-) Yorik: Уверен, местные психологи смогут Вам...
29.01.20 18:12
Добринцофф
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Минимальная з\п-это не зарплата,а индекс того сколько денег с нас сдерёт государство в бездонный пенсионный фонд,то есть если я могу платить з\п 100000,а пенсионные 5000,то если подымут придётся...
29.01.20 17:56
drakon
Взятие снежного городка. Костанай
Всё так - красиво... :lol: :oops:
29.01.20 17:25
3DO
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
Цитата: "Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)" Да, Би-2. Насчет саундтрека - вроде да, хотя сам фильм не видел, если честно.
29.01.20 16:36
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Древняя фигурка «Тобольский мыслитель», найденная когда-то в Костанайской области, запечатлена на серебряной коллекционной монете

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 января 2020, 13:51 |  Общество

Ее продажа началась во всех территориальных филиалах Национального банка Республики Казахстан сегодня, 29 января. Предполагается, что в Костанае будет продано 28 монет «Тобольский мыслитель» из серии "Сокровища степи". Это один из самых известных артефактов древности, найденных на территории нашей области.

В Костанае в такие дни коллекционеры, желающие приобрести монеты, занимают очередь задолго до открытия филиала.

- В Костанайский филиал поступило 28 монет «Тобольский мыслитель» и 78 - «Қыз ұзату» ("Невеста"), - сообщила "НГ" начальник отдела по работе с наличными деньгами  КФ Нацбанка Гульшат ЖУСУПОВА. - Разойдутся они очень быстро, думаю, что в течение двух-трех дней. Монета «Тобольский мыслитель», которая вызывает особенный интерес, очень красивая, выполнена из серебра, а сама фигурка мыслителя из тантала. Стоимость монеты «Тобольский мыслитель» - 13 000 тенге, «Қыз ұзату» - 10 000 тенге.

Гульшат Жусупова добавила, что монеты «Қыз ұзату» выпущены еще и в более дешевом варианте — из мельхиора, в специальной полиграфической упаковке. Их в Костанайский филиал Нацбанка поступило 1 298 штук, стоимость мельхиоровой монеты — 500 тенге.

Тираж коллекционных монет небольшой: «Тобольский мыслитель» - 1 000 экземпляров, «Қыз ұзату» - 3 000 серебряных монет и 30 000 мельхиоровых. Монеты из серебра выпущены в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка РК на казахском, русском и английском языках.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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