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Участники общеказахстанского челленджа очистили от снега двор дома ребёнка "Дельфин" в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

29 января 2020, 12:34 |  Общество

На помощь "Дельфину" 29  января пришли сотрудники ТОО «АБЗ+». Им предстояло очистить терииторию общей площадью 11 400 квадратных метров. Так они поддержали молодых жителей Нур-Султана, которые запустили челлендж #Бізбіргеміз. Его суть заключается в том, чтобы помочь службам очистить занесенные дворы от снега.

В Костанае в челлендже уже приняли участие студенты и некоторые общественные объединения. А сегодня, 29 января, свою акцию на территории дома ребёнка «Дельфин» провели сотрудники подрядной организации ТОО «АБЗ+».

Около 9 утра к дому ребёнка автобусы привезли около 60 сотрудников предприятия. Директор Николай ЛОБАНОВ рассказал «НГ», что в акции принимают участие как рабочие, так и офисные работники, включая руководство предприятием. 

- Здесь машут лопатами бухгалтера, директор, заместители, главный инженер, - сообщил он. - Решили поддержать акцию #Бізбіргеміз. Это для детей. Будем вывозить весь снег, особое внимание уделим очистке крыши от снега. Директор переживает, что если вдруг плюсовая температура, то возможно подтопление.

Сотрудники предприятия так рьяно принялись за работу, что за полчаса сломали несколько привезённых с собой лопат. Подогнали тяжёлую технику. Полный кузов КамАЗа трактор наполнил снегом за 20 минут и увёз его за город. За процессом наблюдали собравшиеся у окон дети, они улыбались и махали руками рабочим.


Заведующая лабораторией ТОО «АБЗ+» Тамара МЕЛЬНИК на работе проверяет качество асфальта. На акции её новая задача — откопать асфальт из под толщи снега.


- Не тяжело, только холодно, - говорит Татьяна. - Мне бы ещё лопату чуть больше, было бы удобнее сгребать снег.

Кто замерзал, делали перерыв и отогревались в здании дома ребёнка. Челлендж сотрудники ТОО «АБЗ+» передали другому коммунальному предприятию — ТОО «Таза жол».
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