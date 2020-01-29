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Отмена занятий для начальных классов объявлена в Костанае
29 января 2020, 06:22 | Общество
Занятия для учащихся первой смены 0-4 классов 29 января проводиться не будут. Причина - мороз -26 градусов в сочетании с западным ветром 2 м/с.
Об этом объявили в отделе образования акимата Костаная.
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