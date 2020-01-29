Форум
Ольга Колоколова
О бедной ёлке замолвите слово
Вопрос о пластике, конечно, принципиальный. Настолько, что за ним совсем скрылась суть того, о чем написал Юджин.Хорошо это или плохо, но живые елки используются. И тысячами выбрасываются. И их на...
29.01.20 12:42
Vit
О бедной ёлке замолвите слово
Пластик щас перерабатывается вроде везде. В костанае даже брусчатку делают.
29.01.20 12:34
Тот самый
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Во всём мире применяется индекс Кейтца – это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель должен достигать 46-50% Только у них считают медианную , а у нас...
29.01.20 12:33
Тот самый
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
Добринцофф: Какой земли? Зима на улице, Снегозадержание возможно. Как раз в наших степных условиях с метелями очень эффективно - на полях сугробы остаются и много воды попадет в землю. Но вроде...
29.01.20 12:28
Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
таноми52: Прочитала в Вики "Пластиковое загрязнение" В ужасе! В основном это из-за одноразовых изделий, к которым искусственные елки не относятся: "Большое количество изделий из...
29.01.20 12:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Отмена занятий для начальных классов объявлена в Костанае

29 января 2020, 06:22 |  Общество

Занятия для учащихся первой смены 0-4 классов 29 января проводиться не будут. Причина - мороз -26 градусов в сочетании с западным ветром 2 м/с.

Об этом объявили в отделе образования акимата Костаная.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.01.20 12:34 Участники общеказахстанского челленджа очистили от снега двор дома ребёнка "Дельфин" в Костанае
29.01.20 12:01 Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
29.01.20 11:23 Сократить список тех, кого обяжут отчитываться о доходах, предложили в Казахстане
29.01.20 10:21 55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
29.01.20 09:28 Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
29.01.20 09:19 Какие данные по безналичным платежам банки обязаны передавать КГД
29.01.20 08:51 Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек, умерли 132 человека
28.01.20 17:56 «Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир Лещенко
28.01.20 17:43 Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
28.01.20 17:35 Какие ответы на «бородатые» вопросы получили жители района Дружба от акима Костаная

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 3
Всего: 209

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх