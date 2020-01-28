Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех регионах Казахстана - в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

28 января объявлено штормовое предупреждение в столице Казахстана. По прогнозам синоптиков, с 21.00 28 января до 9.00 29 января вероятность шторма будет составлять 85-90 процентов.

"Ночью 29 января сохраняется снег, низовая метель, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, порывы до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Аналогичные штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана. В Костанайской области ожидается туман, вероятность шторма - 90-95 процентов в период с 21.00 28 января по 21.00 29 января.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный снег, метель, туман. Ветер западный, ночью порывы могут достичь 23-28 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Шторм может продлиться в период с 21.00 28 января до 21.00 29 января.

В Туркестанской области местами сохраняется туман. Шторм продлится с 21.00 28 января до 21.00 29 января 2020 года. Вероятность - 90-95 процентов.

Ночью и утром 29 января в Кызылординской области местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма - 95-100 процентов в период с 20.00 28 января до 20.00 29 января 2020 года.