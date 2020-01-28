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drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

28 января 2020, 17:43 |  Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и четырех регионах Казахстана - в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

28 января объявлено штормовое предупреждение в столице Казахстана. По прогнозам синоптиков, с 21.00 28 января до 9.00 29 января вероятность шторма будет составлять 85-90 процентов.

"Ночью 29 января сохраняется снег, низовая метель, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, порывы до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Аналогичные штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана. В Костанайской области ожидается туман, вероятность шторма - 90-95 процентов в период с 21.00 28 января по 21.00 29 января. 

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный снег, метель, туман. Ветер западный, ночью порывы могут достичь 23-28 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Шторм может продлиться в период с 21.00 28 января до 21.00 29 января. 

В Туркестанской области местами сохраняется туман. Шторм продлится с 21.00 28 января до 21.00 29 января 2020 года. Вероятность - 90-95 процентов. 

Ночью и утром 29 января в Кызылординской области местами сохраняется туман, гололед. Вероятность шторма -  95-100 процентов в период с 20.00 28 января до 20.00 29 января 2020 года.
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
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Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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