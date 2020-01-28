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drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
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"Ехали между стенами из снега размером с реанимобиль" - двух новорожденных из Аркалыка спасли врачи санавиации

Георгий ГОВОРОВ

28 января 2020, 17:08 |  Общество

Младенцы с серьёзной патологией внутренних органов родились в Аркалыке 18-го и 19 января. Требовалось незамедлительное хирургическое вмешательство, такую операцию могли сделать только врачи в Костанае. Однако эвакуировать новорожденных в областной центр оказалось непросто.

Из-за бурана трассу на Аркалык замело, а вылететь на санитарном самолёте помешала та же непгода.

- Было принято экстренное решение и ночью выехала бригада детских реаниматологов, - рассказала сегодня, 28 января, на брифинге главный врач областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. - Мы направили два реанимобиля. В Аркалык им удалось добраться 21 января. Состояние детей было стабильное. Погодные условия были не сказать, что сложными, они были ужасными. По этой дороге был участок около 50 км, где проезда не было вовсе. Мы обратились в областной акимат и управление пассажирского транспорта, нам выделили тяжёлую технику. Вечером 21 января детей благополучно доставили в Костанай.

Больше всего Штейгервальд переживала, что закончится кислород в баллонах, которые обеспечивали дыхание младенцев.

Как сообщили водители машин отделения санитарной авиации Шамиль АЙБАЛТЫНОВ и Виктор ТАРАСЕНКОВ, они прибыли в Аркалык глубокой ночью и ещё несколько часов ждали, пока трассу откроют и выпустят реанимобили. В Костанай ехали со скоростью 60 км/час, обычно эта дорога занимает 5 часов, в непогоду удалось проехать за 7 часов 30 минут.

- Дорогу, хоть и почистили специально перед нами, но её всё равно заметало, - вспоминает Айболтынов. - О том, что дорога закрыта, мы узнали уже в пути. Саму трассу просто нужно видеть - представьте себе высоту нашей машины, которая ехала по трассе в Аркалык, а по бокам две стены из снега размером с сам реанимобиль. Такой вот зимний тоннель.

Как отметила Ирина Штейгервальд, сейчас жизни новорожденных ничего не угрожает.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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