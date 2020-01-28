"Ехали между стенами из снега размером с реанимобиль" - двух новорожденных из Аркалыка спасли врачи санавиации

Младенцы с серьёзной патологией внутренних органов родились в Аркалыке 18-го и 19 января. Требовалось незамедлительное хирургическое вмешательство, такую операцию могли сделать только врачи в Костанае. Однако эвакуировать новорожденных в областной центр оказалось непросто.

Из-за бурана трассу на Аркалык замело, а вылететь на санитарном самолёте помешала та же непгода.

- Было принято экстренное решение и ночью выехала бригада детских реаниматологов, - рассказала сегодня, 28 января, на брифинге главный врач областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД. - Мы направили два реанимобиля. В Аркалык им удалось добраться 21 января. Состояние детей было стабильное. Погодные условия были не сказать, что сложными, они были ужасными. По этой дороге был участок около 50 км, где проезда не было вовсе. Мы обратились в областной акимат и управление пассажирского транспорта, нам выделили тяжёлую технику. Вечером 21 января детей благополучно доставили в Костанай.

Больше всего Штейгервальд переживала, что закончится кислород в баллонах, которые обеспечивали дыхание младенцев.

Как сообщили водители машин отделения санитарной авиации Шамиль АЙБАЛТЫНОВ и Виктор ТАРАСЕНКОВ, они прибыли в Аркалык глубокой ночью и ещё несколько часов ждали, пока трассу откроют и выпустят реанимобили. В Костанай ехали со скоростью 60 км/час, обычно эта дорога занимает 5 часов, в непогоду удалось проехать за 7 часов 30 минут.

- Дорогу, хоть и почистили специально перед нами, но её всё равно заметало, - вспоминает Айболтынов. - О том, что дорога закрыта, мы узнали уже в пути. Саму трассу просто нужно видеть - представьте себе высоту нашей машины, которая ехала по трассе в Аркалык, а по бокам две стены из снега размером с сам реанимобиль. Такой вот зимний тоннель.

Как отметила Ирина Штейгервальд, сейчас жизни новорожденных ничего не угрожает.

Фото Георгия ГОВОРОВА