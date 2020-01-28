Форум
drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Google будет взимать плату с правоохранительных органов за доступ к данным пользователей

28 января 2020, 15:36 |  Общество

Google с января 2020 года начала взимать с правоохранительных и других государственных органов плату за доступ к данным пользователей, передает Kod.ru.

Отныне такие данные, как электронная почта, местоположение, поисковые запросы будут выдаваться правоохранительным органам после выплат ими соответствующей суммы. За сбор данных по судебному решению Google будет взимать от $45, за данные по ордеру на обыск — до $245.

В Google заявляют, что взимание платы за подобные услуги необходимы компании для частичной компенсации затрат на сбор и подготовку данных. Из полученных денег Google не получит никакого дополнительного дохода. Эксперты уверяют, что если государство будет хотя бы частично оплачивать такие расходы, то это станет сдерживающим фактором от злоупотребления надзором за гражданами.

Google за 2019 год получила более 75 тысяч соответствующих запросов от органов, в рамках которых компания должна была обработать информацию более 160 тысяч аккаунтов по всему миру.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.01.20 17:56 «Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир Лещенко
28.01.20 17:43 Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
28.01.20 17:35 Какие ответы на «бородатые» вопросы получили жители района Дружба от акима Костаная
28.01.20 17:08 "Ехали между стенами из снега размером с реанимобиль" - двух новорожденных из Аркалыка спасли врачи санавиации
28.01.20 15:02 Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК проводить через нотариусов
28.01.20 12:11 Еще одного заболевшего ребенка доставили спасатели по бездорожью к врачам в Костанайской области
28.01.20 11:43 200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
28.01.20 10:14 Заболевшего младенца доставили в больницу из занесенного снегом села с помощью спецтехники в Костанайском районе
28.01.20 09:35 У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
28.01.20 09:28 Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 2
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх