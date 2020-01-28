Google будет взимать плату с правоохранительных органов за доступ к данным пользователей

Google с января 2020 года начала взимать с правоохранительных и других государственных органов плату за доступ к данным пользователей, передает Kod.ru.

Отныне такие данные, как электронная почта, местоположение, поисковые запросы будут выдаваться правоохранительным органам после выплат ими соответствующей суммы. За сбор данных по судебному решению Google будет взимать от $45, за данные по ордеру на обыск — до $245.

В Google заявляют, что взимание платы за подобные услуги необходимы компании для частичной компенсации затрат на сбор и подготовку данных. Из полученных денег Google не получит никакого дополнительного дохода. Эксперты уверяют, что если государство будет хотя бы частично оплачивать такие расходы, то это станет сдерживающим фактором от злоупотребления надзором за гражданами.

Google за 2019 год получила более 75 тысяч соответствующих запросов от органов, в рамках которых компания должна была обработать информацию более 160 тысяч аккаунтов по всему миру.