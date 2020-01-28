Заболевшего младенца доставили в больницу из занесенного снегом села с помощью спецтехники в Костанайском районе

У шестимесячного ребенка в поселке Степной Костанайского района несколько дней была высокая температура, но из-за непогоды и метелей техника не успевала справляться со снегом, и к маленькому Анзору не могли вызвать медицинскую помощь.

Обеспокоенная мать позвонила акиму Айсаринского сельского округа Бауыржану Нургазину, и тот срочно направил спецттехнику в поселок для расчистки дороги.

Как только стало возможно, к младенцу выехал главный врач Костанайской центральной районной больницы Сырлыбек Мещанов.

- Осмотрев мальчика, он принял решение о госпитализации. И совместно со службой ЧС области ребенка доставили в больницу, где ему оказали помощь, - рассказали в пресс-службе акима Костанайскойго района.

Как сообщили в ЦРБ, сейчас состояние Анзора стабильное, он продолжает курс лечения в больнице.