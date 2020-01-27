Пользователи жалуются на сбой в работе Mail.ru

В Сети появляются сообщения о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru, передает Tengrinews.kz.

Первые сообщения о сбое сайта появились примерно в 13:00 на портале Downdetector. К данному времени число отчетов о сбое Mail.ru превысило 14 тысяч.

Большее количество сообщений о нестабильной работе почтового сервиса наблюдается в России.

Пользователи не могут открыть свои почтовые ящики.

Mail.Ru (майл.ру) - крупный коммуникационный портал. Ключевой сервис - почтовая служба Почта@Mail.Ru (также с 2012 года - My.com). Кроме почтового сервиса, компания также предлагает пользователям социальную сеть "Мой мир", игры, коммерческие, навигационные и медиасервисы.