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Змея Подколодная
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Здесь есть и другая сторона вопроса. Моральная. Такой варварский отстрел собак, на глазах у горожан, вызывает только ужас и отвращение. Но для кого то это является нормой, а этот факт пугает. Сегодня...
27.01.20 20:59
Змея Подколодная
Едва не упал лифт - жители костанайской десятиэтажки напуганы аварией
Лифт был новый. Лифт не первый раз ломается. Лифт и после починки конечно выглядит ненадёжно, Если новый, то должна быть гарантия. А то непонятно как то. Ломается не первый раз, но по прежнему...
27.01.20 20:44
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Бла бла бла )// Аргументный аргумент,так и буду вам отвечать) не обижайтесь если чо)
27.01.20 20:11
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова: Всякий лесоучасток ведет так называемую чистку леса. Вы не находите, что уж очень они хороши эти елочки под 2.5-3м для древесной поросли? А сколько случаев браконьерства,когда...
27.01.20 20:06
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Теперь остаётся понять какому внуку?) Это самый сложный вопрос ))
27.01.20 20:02
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Пользователи жалуются на сбой в работе Mail.ru

27 января 2020, 16:06 |  Общество

В Сети появляются сообщения о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru, передает Tengrinews.kz.

Первые сообщения о сбое сайта появились примерно в 13:00 на портале Downdetector. К данному времени число отчетов о сбое Mail.ru превысило 14 тысяч.

Большее количество сообщений о нестабильной работе почтового сервиса наблюдается в России.

Пользователи не могут открыть свои почтовые ящики.

Mail.Ru (майл.ру) - крупный коммуникационный портал. Ключевой сервис - почтовая служба Почта@Mail.Ru (также с 2012 года - My.com). Кроме почтового сервиса, компания также предлагает пользователям социальную сеть "Мой мир", игры, коммерческие, навигационные и медиасервисы.
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"Нужные деньги"
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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