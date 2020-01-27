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Пользователи жалуются на сбой в работе Mail.ru
27 января 2020, 16:06 | Общество
В Сети появляются сообщения о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru, передает Tengrinews.kz.
Первые сообщения о сбое сайта появились примерно в 13:00 на портале Downdetector. К данному времени число отчетов о сбое Mail.ru превысило 14 тысяч.
Большее количество сообщений о нестабильной работе почтового сервиса наблюдается в России.
Пользователи не могут открыть свои почтовые ящики.
Mail.Ru (майл.ру) - крупный коммуникационный портал. Ключевой сервис - почтовая служба Почта@Mail.Ru (также с 2012 года - My.com). Кроме почтового сервиса, компания также предлагает пользователям социальную сеть "Мой мир", игры, коммерческие, навигационные и медиасервисы.
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