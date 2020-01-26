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Штрихи, петли и умеренный темп: какую информацию таит почерк президента Казахстана?

26 января 2020, 17:02 |  Общество

Президент Касым-Жомарт Токаев не страдает низкой самооценкой, скрытный и сентиментальный, пришел к выводу глава Евразийской ассоциации полиграфологов Сергей Алесковский.

© Sputnik / Владислав Воднев

Sputnik Казахстан попросил специалиста с 37-летним стажем исследовать подпись главы страны ко Дню почерка. В качестве образца представили благодарственное письмо от имени президента.

 
Благодарственное письмо Аубакировой Нургуль от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева © SPUTNIK / АБЗАЛ КАЛИЕВ

Ровный и спокойный

"Касым-Жомарт Токаев исключительно ровный, спокойный и предсказуемый человек. Прямая линия строки письма подтверждает это. Дисциплина, порядок, еще раз дисциплина и еще тысяча раз порядок – горизонтальная форма строки письма не даст нам обмануться", - поделился своими выводами Алесковский.

Президент всегда очень высоко оценивал самого себя и не страдает низкой самооценкой, продолжил Алесковский. Это специалист понял по увеличенному первому вертикальному штриху в трехштриховой заглавной букве "Т".

"Он консерватор, каких еще надо поискать. Подтверждение – целый комплекс мелких признаков в виде штрихов и петель, тяготеющих влево. По отрывистому почерку можно понять, что очень хорошо развита интуиция. Но и логикой не обделен, так как связность все же присутствует", - продолжил кандидат юридических наук, профессор, полковник запаса Алесковский.

Скрытный и неспешный

Замкнутые овалы с двойной обводкой говорят о том, что Касым-Жомарт Токаев скрытен и в свой внутренний мир, семью ни за что не впустит постороннего, высказался специалист.

"Очень неспешен в принятии важных решений, просмотрит тысячи вариантов, прежде чем выбрать единственный верный. Множество раз взвесит каждое слово, прежде чем произнести его, на это указывает умеренный темп письма", - продолжил Алесковский.

Глава государства, судя по почерку, очень волевой и может быть жестким, отметил он.

"Был бы еще жестче, но хорошее воспитание не позволяет ударить обидчика, на то указывает вертикальный росчерк в конце подписи. Полностью лишен чванства, высокомерия, напыщенности – очень простая графика букв", - заметил графолог.

Ранимый и сентиментальный

Глубоко внутри он может быть очень раним, сентиментален и чувственен, продолжил Алесковский.

"Посмотрите на гирляндную форму письма: он реально может переживать и испытывать глубокие искренние чувства", - добавил собеседник.

Для полноценного, полностью достоверного графологического анализа представленного образца недостаточно, отметил он.

"Надежная графологическая характеристика может получиться в результате исследования достаточного объема так называемого скорописного почерка (объемом не менее одной стандартной страницы текста) и нескольких образцов подписи, сделанных, крайне желательно, в различные периоды времени и в разных условиях", - пояснил он.

Что скрывают почерки политиков

Ранее Sputnik Казахстан представила эксперту по почерку Еленой Кабдолдиной подписи Нурсултана Назарбаева, Карима Масимова, Аскара Мамина, Имангали Тасмагамбетова. Кабдолдина назвала Елбасы уверенным и целеустремленным, а главу КНБ скрытной, но при этом романтичной натурой. Эксперт по почерку заявила, что Аскар Мамин, который ранее занимал пост первого заместителя премьер-министра, хочет дальше подниматься по карьерной лестнице. Сегодня Мамин – глава правительства.
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