Штрихи, петли и умеренный темп: какую информацию таит почерк президента Казахстана?
Президент Касым-Жомарт Токаев не страдает низкой самооценкой, скрытный и сентиментальный, пришел к выводу глава Евразийской ассоциации полиграфологов Сергей Алесковский.
© Sputnik / Владислав Воднев
Sputnik Казахстан попросил специалиста с 37-летним стажем исследовать подпись главы страны ко Дню почерка. В качестве образца представили благодарственное письмо от имени президента.
Ровный и спокойный
"Касым-Жомарт Токаев исключительно ровный, спокойный и предсказуемый человек. Прямая линия строки письма подтверждает это. Дисциплина, порядок, еще раз дисциплина и еще тысяча раз порядок – горизонтальная форма строки письма не даст нам обмануться", - поделился своими выводами Алесковский.
Президент всегда очень высоко оценивал самого себя и не страдает низкой самооценкой, продолжил Алесковский. Это специалист понял по увеличенному первому вертикальному штриху в трехштриховой заглавной букве "Т".
"Он консерватор, каких еще надо поискать. Подтверждение – целый комплекс мелких признаков в виде штрихов и петель, тяготеющих влево. По отрывистому почерку можно понять, что очень хорошо развита интуиция. Но и логикой не обделен, так как связность все же присутствует", - продолжил кандидат юридических наук, профессор, полковник запаса Алесковский.
Скрытный и неспешный
Замкнутые овалы с двойной обводкой говорят о том, что Касым-Жомарт Токаев скрытен и в свой внутренний мир, семью ни за что не впустит постороннего, высказался специалист.
"Очень неспешен в принятии важных решений, просмотрит тысячи вариантов, прежде чем выбрать единственный верный. Множество раз взвесит каждое слово, прежде чем произнести его, на это указывает умеренный темп письма", - продолжил Алесковский.
Глава государства, судя по почерку, очень волевой и может быть жестким, отметил он.
"Был бы еще жестче, но хорошее воспитание не позволяет ударить обидчика, на то указывает вертикальный росчерк в конце подписи. Полностью лишен чванства, высокомерия, напыщенности – очень простая графика букв", - заметил графолог.
Ранимый и сентиментальный
Глубоко внутри он может быть очень раним, сентиментален и чувственен, продолжил Алесковский.
"Посмотрите на гирляндную форму письма: он реально может переживать и испытывать глубокие искренние чувства", - добавил собеседник.
Для полноценного, полностью достоверного графологического анализа представленного образца недостаточно, отметил он.
"Надежная графологическая характеристика может получиться в результате исследования достаточного объема так называемого скорописного почерка (объемом не менее одной стандартной страницы текста) и нескольких образцов подписи, сделанных, крайне желательно, в различные периоды времени и в разных условиях", - пояснил он.
Что скрывают почерки политиков
Ранее Sputnik Казахстан представила эксперту по почерку Еленой Кабдолдиной подписи Нурсултана Назарбаева, Карима Масимова, Аскара Мамина, Имангали Тасмагамбетова. Кабдолдина назвала Елбасы уверенным и целеустремленным, а главу КНБ скрытной, но при этом романтичной натурой. Эксперт по почерку заявила, что Аскар Мамин, который ранее занимал пост первого заместителя премьер-министра, хочет дальше подниматься по карьерной лестнице. Сегодня Мамин – глава правительства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 105
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Километровая пробка возле Ливановки
b.radikal.ru
Километровая пробка возле Ливановки
Друг, везде метёт. Я домой не могу попасть к маме) . Стою в Астане. Видимость 15метров. a.radikal.ru
Километровая пробка возле Ливановки
Пробка из автомобилей, а особо "умный" ermek_serimbaev едет по встречке... Не боишься, что штраф прилететь может?
Дороги в Амангельдинском районе не чистят
Я вижу чищенную дорогу, которую в такую погоду опять начинает заметать... но ее (дорогу) прочищали ;-)
Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен
Ну дай понтануться :lol: Это мы приказали,а не их новый год :lol: