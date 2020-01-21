Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: этому окружению он жизнь продлил наверное шутку рассказал, как один заснул во время его речи, и его того.. расстреляли из зенитного орудия.
21.01.20 12:04
лимон
КамАЗ столкнулся с машиной медицинской службы в Костанайской области
хм, бусик 90-х готов в медслужбе, как его на баланс больнички поставили?
21.01.20 11:57
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: Там один, во втором ряду справа, бесстрашный ))
21.01.20 11:54
Сталкер
Заседание по делу сторонников ДВК чуть не вылилось в несанкционированный митинг в Костанае
abaika95: Вот теперь думаю стало понятно что руководитель ЦЗПП г. Рудного не защитой потребителей озабочен) а просто от того что не любит местных "свинорылых папуасов и пигмеев" которые...
21.01.20 11:38
Козлов я
Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
Тот самый: Номера-то матершинные )) Может в этом всё дело? Я бы вам показал одно фото с каз.номером, но,боюсь, модеры сразу его почикают... Хотя он стоит на машине.
21.01.20 11:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Почти 50 телефонов изъяли на пробном ЕНТ в Костанайской области

21 января 2020, 10:07 |  Общество

Результаты проверки на первом пробном ЕНТ в регионе огласила пресс-служба антикоррупционной службы по Костанайской области. Тестирование проходило с 17 по 19 января на базе Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова и в Аркалыке на базе Аркалыкского государственного педагогического института.

При запуске студентов в аудитории наблюдатели зафиксировали 26 фактов проноса мобильных телефонов. Еще 21 абитуриент был пойман во время попытки воспользоваться телефоном во время сдачи ЕНТ. Их результаты аннулировали.

- В этом году в правила проведения ЕНТ внесены изменения, согласно которым, если у школьника при прохождении через металлоискатель обнаружен запрещенный предмет, к примеру телефон, дальше он на тестирование не допускается и на него составляется акт об удалении с тестирования, - сообщили в пресс-службе.

Всего в этом году по области заявления на участие в тестировании подавали 2 353 человек, но приняло участие 2 077. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.01.20 11:57 «Астана» сменила тренера
21.01.20 11:26 Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
21.01.20 10:54 КамАЗ столкнулся с машиной медицинской службы в Костанайской области
21.01.20 10:21 Экс-депутат дал подробный ответ о законности армянских авто в Казахстане
21.01.20 09:16 Сотовые операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы
21.01.20 08:46 Названы нарушения и проблемы Bek Air
20.01.20 22:20 Проверки будут, но уже после ЧП - о контроле над объектами малого бизнеса во время моратория
20.01.20 16:46 В ближайшие два дня в Костанайской области будет снежно, ветрено и скользко
20.01.20 15:01 Рациональное расписание, не менее 30 минут на обед: МОН разработало режим рабочего дня для педагогов
20.01.20 14:39 Воспитанники ДЮСШ футбола провели первую регулярную тренировку в манеже "Тобол Арена" в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением?
Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 3
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх