Почти 50 телефонов изъяли на пробном ЕНТ в Костанайской области

Результаты проверки на первом пробном ЕНТ в регионе огласила пресс-служба антикоррупционной службы по Костанайской области. Тестирование проходило с 17 по 19 января на базе Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова и в Аркалыке на базе Аркалыкского государственного педагогического института.

При запуске студентов в аудитории наблюдатели зафиксировали 26 фактов проноса мобильных телефонов. Еще 21 абитуриент был пойман во время попытки воспользоваться телефоном во время сдачи ЕНТ. Их результаты аннулировали.

- В этом году в правила проведения ЕНТ внесены изменения, согласно которым, если у школьника при прохождении через металлоискатель обнаружен запрещенный предмет, к примеру телефон, дальше он на тестирование не допускается и на него составляется акт об удалении с тестирования, - сообщили в пресс-службе.

Всего в этом году по области заявления на участие в тестировании подавали 2 353 человек, но приняло участие 2 077.