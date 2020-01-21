Почти 50 телефонов изъяли на пробном ЕНТ в Костанайской области
Результаты проверки на первом пробном ЕНТ в регионе огласила пресс-служба антикоррупционной службы по Костанайской области. Тестирование проходило с 17 по 19 января на базе Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова и в Аркалыке на базе Аркалыкского государственного педагогического института.
При запуске студентов в аудитории наблюдатели зафиксировали 26 фактов проноса мобильных телефонов. Еще 21 абитуриент был пойман во время попытки воспользоваться телефоном во время сдачи ЕНТ. Их результаты аннулировали.
- В этом году в правила проведения ЕНТ внесены изменения, согласно которым, если у школьника при прохождении через металлоискатель обнаружен запрещенный предмет, к примеру телефон, дальше он на тестирование не допускается и на него составляется акт об удалении с тестирования, - сообщили в пресс-службе.
Всего в этом году по области заявления на участие в тестировании подавали 2 353 человек, но приняло участие 2 077.
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