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Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch: . После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС. Butch: Ведь формально существует возможность зарегистрировать...
17.01.20 16:17
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Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?

Георгий ГОВОРОВ

17 января 2020, 11:02 |  Общество

Первый поток учеников 11-х классов сдавал пробное Единое национальное тестирование сегодня, 17 января, во 2-м корпусе КГУ им. Байтурсынова. Организаторы постарались максимально приблизить условия пробного тестирования к реальным. С августа 2019 года за соблюдением правил написания ЕНТ наблюдают и сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области.

- Меньше чем за час нам удалось изъять 3 мобильных телефона, результаты их владельцев мы аннулировали, - сообщил "НГ" первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияр СМАГУЛОВ. - Это сделано для того, чтобы погрузить детей в боевые условия и показать, что возможности списывать на настоящем ЕНТ не будет. Если раньше были нарекания, что Министерство образования не создаёт равные условия для поступления в университеты, так как кто-то мог списать и пройти на грант, то теперь мы усилим контроль и обеспечим соблюдение правил.

Два сотрудника антикоррупционной службы вместе с представителями общественности будут наблюдать за ходом ЕНТ через камеры наблюдения, установленные в каждой аудитории. Если заметят какое-то движение, то проверяющие без остановки тестирования зайдут в аудиторию, заберут телефон и удалят нарушителя с экзамена.

Пробные ЕНТ проходят в несколько потоков с 16-го по 20 января. Для этого подготовили две площадки: в КГУ и Аркалыкском педагогическом институте. Несмотря на то, что ЕНТ - пробное, у центрального входа собралась толпа переживающих родственников.

В аудиториях за ходом тестирования так же, как и ранее, будут следить местные преподаватели и представители МОН РК. Школьников пропустили через металлоискатели, а в аудиториях установили аппараты, подавляющие сотовую связь.

- Я дежурю на ЕНТ уже около 20 лет, - рассказал «НГ» старший преподаватель кафедры физкультуры и спорта КГУ Павел КРУПЕНКИН. - В последний раз из 100 человек мы обнаружили телефоны у 18 школьников. Хотя мы всегда перед началом ЕНТ напоминаем о правилах.

Об итогах контроля в антикоррупционной службе пообещали сообщить дополнительно.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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* Butch
Re: Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если заметят какое-то движение, то проверяющие без остановки тестирования зайдут в аудиторию, заберут телефон и удалят нарушителя с экзамена.

Это получается смысл ЕНТ - просидеть неподвижно в течение 3-х часов? Тест по физкультуре, на выносливость? И потом, было бы не безынтересно узнать методику отъёма несуществующего телефона у человека, допустившего огрех и пошевелившегося с целью почесать, скажем, пятую точку. :-)
Цитата:
Меньше чем за час нам удалось изъять 3 мобильных телефона
.

Это в смысле какой-то такой учитываемый существенный показатель - количество изъятых телефонов в единицу времени, без привязки к количеству потенциальных объектов для отъёма. :-)
Цитата:
Несмотря на то, что ЕНТ - пробное, у центрального входа собралась толпа переживающих родственников.

Ну, у них тоже пробные переживания. Тренируются переживать в достаточной, но не избыточной мере. И не дай божЕ пошевелиться, сразу телефоном отнятым одарят :-)
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§ maxsaf
Re: Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же хорошо, когда на работе для решения поставленных задач позволяют пользоваться и телефонами, и компьютерами, и Гуглом с википедий - лишь бы только поставленная задача решалась ))
Может и на экзаменах уже пора разрешать всем этим потихоньку пользоваться? ))
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§ yudjin
Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6343
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.01.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕНТ строго режима какое-то... доведенное до маразма, абсурда и патологии элементарное тестирование в учебное заведение. По-моему перемкнуло конкретно на видеонаблюдениях, обысках, слежках ... Любят у нас раздуть из ничего, придать напыщенную важность, назвать громко, непременно со словом "национальное" чтобы потешить свою неоправданную значимость.
То ли дело в нашу молодость... в 96-ом... дома почитал, тесты порешал, пошел и сдал... без нервотрёпки, толпы родственников и ауры паранойи.
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§ Козлов я
Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.01.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ ACROS
Re: Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МАРАЗМ доведённый до видимости ЗАКОНА. Против Бакауовых у антикоррупционщиков не хватает сил поэтому КНБ взялось, а они принялись за детей. Коту делать НЕЧЕГО, он яйца ЧЕШЕТ. В годы моего студенчества в 78-83 гг, прошлого века, профессор Лебедев на экзамене по сопромату позволял свободно пользоваться учебниками, справочниками, для решения задач на изгиб балки или рассчитать сопротивление какого либо материала. Его логика: моя задача как профессора НАУЧИТЬ вас мыслить логически и УМЕНИЕ пользоваться справочной литературой для решения какой либо задачи.
Тупая зубрёшка ни к чему хорошему не приведёт.
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