Пробное ЕНТ началось в Костанае. Почему за этим процессом теперь следят еще и антикоррупционщики?

Первый поток учеников 11-х классов сдавал пробное Единое национальное тестирование сегодня, 17 января, во 2-м корпусе КГУ им. Байтурсынова. Организаторы постарались максимально приблизить условия пробного тестирования к реальным. С августа 2019 года за соблюдением правил написания ЕНТ наблюдают и сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области.

- Меньше чем за час нам удалось изъять 3 мобильных телефона, результаты их владельцев мы аннулировали, - сообщил "НГ" первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияр СМАГУЛОВ. - Это сделано для того, чтобы погрузить детей в боевые условия и показать, что возможности списывать на настоящем ЕНТ не будет. Если раньше были нарекания, что Министерство образования не создаёт равные условия для поступления в университеты, так как кто-то мог списать и пройти на грант, то теперь мы усилим контроль и обеспечим соблюдение правил.

Два сотрудника антикоррупционной службы вместе с представителями общественности будут наблюдать за ходом ЕНТ через камеры наблюдения, установленные в каждой аудитории. Если заметят какое-то движение, то проверяющие без остановки тестирования зайдут в аудиторию, заберут телефон и удалят нарушителя с экзамена.

Пробные ЕНТ проходят в несколько потоков с 16-го по 20 января. Для этого подготовили две площадки: в КГУ и Аркалыкском педагогическом институте. Несмотря на то, что ЕНТ - пробное, у центрального входа собралась толпа переживающих родственников.

В аудиториях за ходом тестирования так же, как и ранее, будут следить местные преподаватели и представители МОН РК. Школьников пропустили через металлоискатели, а в аудиториях установили аппараты, подавляющие сотовую связь.

- Я дежурю на ЕНТ уже около 20 лет, - рассказал «НГ» старший преподаватель кафедры физкультуры и спорта КГУ Павел КРУПЕНКИН. - В последний раз из 100 человек мы обнаружили телефоны у 18 школьников. Хотя мы всегда перед началом ЕНТ напоминаем о правилах.

Об итогах контроля в антикоррупционной службе пообещали сообщить дополнительно.

Фото Георгия ГОВОРОВА