Специальные решетки для безопасности детей начали устанавливать на колодцах в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сотрудники ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК» начали устанавливать металлические решетки под крышки колодцев, чтобы обезопасить детей от падения в шахты.
Первую такую решетку сотрудники "Костанай-Су" установили на колодце, расположенном на территории СШ № 23. Новшество продемонстрировали журналистам сегодня, 15 января.
- На балансе нашего предприятия сейчас находятся 17 044 люка, из них 5 640 - на водопроводные колодцы, 11 404 - на канализационные, - пояснил директор ГКП "Костанай-Су" Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. - В 2019 году у нас был 531 открытый колодец. Идея установки металлических решеток на колодцы появилась в Нур-Султане, нам она понравилась и мы решили ее перенять.
По словам директора "Костанай-Су", изготавливать решетки предприятие будет за свой счет. Стоимость одной решетки - около 3000-4000 тенге. Эта сумма не будет включаться в тариф. В год представители горводоканала планируют закрывать решетками около 150 колодцев.
- В первую очередь в этом году закроем 85 колодцев, которые расположены на территории или вблизи школ и детских садов, - уточнил Файзулаев. - 55 решеток мы уже изготовили.
Решетки устанавливаются с помощью специальных крепежей, снять их могут только сотрудники "Костанай-Су", поэтому хищения исключены.
Как сообщил первый заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ, на балансе этого предприятия 2 138 колодцев.
- Из них 138 расположены на проезжей части и в решетках не нуждаются, потому что дети в них не попадут, - пояснил он. - 2 000 колодцев планируем закрыть решетками в течение этого года. 77 решеток уже изготовили.
Представитель отдела ЖКХ акимата Костаная добавил, что часть колодцев принадлежит организации по установке светофоров и КФ ОАО «Казахтелеком». Но светофорные колодцы неглубокие, а все колодцы «Казахтелекома» - с сигнализациями, поэтому связисты их быстро закрывают.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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