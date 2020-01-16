Специальные решетки для безопасности детей начали устанавливать на колодцах в Костанае

Сотрудники ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК» начали устанавливать металлические решетки под крышки колодцев, чтобы обезопасить детей от падения в шахты.

Первую такую решетку сотрудники "Костанай-Су" установили на колодце, расположенном на территории СШ № 23. Новшество продемонстрировали журналистам сегодня, 15 января.

- На балансе нашего предприятия сейчас находятся 17 044 люка, из них 5 640 - на водопроводные колодцы, 11 404 - на канализационные, - пояснил директор ГКП "Костанай-Су" Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. - В 2019 году у нас был 531 открытый колодец. Идея установки металлических решеток на колодцы появилась в Нур-Султане, нам она понравилась и мы решили ее перенять.

По словам директора "Костанай-Су", изготавливать решетки предприятие будет за свой счет. Стоимость одной решетки - около 3000-4000 тенге. Эта сумма не будет включаться в тариф. В год представители горводоканала планируют закрывать решетками около 150 колодцев.

- В первую очередь в этом году закроем 85 колодцев, которые расположены на территории или вблизи школ и детских садов, - уточнил Файзулаев. - 55 решеток мы уже изготовили.

Решетки устанавливаются с помощью специальных крепежей, снять их могут только сотрудники "Костанай-Су", поэтому хищения исключены.

Как сообщил первый заместитель директора ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ, на балансе этого предприятия 2 138 колодцев.

- Из них 138 расположены на проезжей части и в решетках не нуждаются, потому что дети в них не попадут, - пояснил он. - 2 000 колодцев планируем закрыть решетками в течение этого года. 77 решеток уже изготовили.

Представитель отдела ЖКХ акимата Костаная добавил, что часть колодцев принадлежит организации по установке светофоров и КФ ОАО «Казахтелеком». Но светофорные колодцы неглубокие, а все колодцы «Казахтелекома» - с сигнализациями, поэтому связисты их быстро закрывают.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ