Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии

Также животным сбросили картофель и другие овощи, передает Informburo.kz.

Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина

В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов сбросили тонны моркови, картофель и другие овощи. Об этом рассказал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020

Овощи сбрасывали на территории штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал в результате стихийного бедствия. В прибрежных районах штата из-за пожара погибли тысячи коал, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.

Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина

Австралийские лесные пожары, вспыхнувшие в сентябре, привели к чрезвычайному положению во многих регионах. Огонь сжёг 8,4 млн га территории.