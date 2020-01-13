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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии

13 января 2020, 08:56 |  Общество

Также животным сбросили картофель и другие овощи, передает Informburo.kz.

Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина

В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов сбросили тонны моркови, картофель и другие овощи. Об этом рассказал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Овощи сбрасывали на территории штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал в результате стихийного бедствия. В прибрежных районах штата из-за пожара погибли тысячи коал, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.

Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина

Австралийские лесные пожары, вспыхнувшие в сентябре, привели к чрезвычайному положению во многих регионах. Огонь сжёг 8,4 млн га территории.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правительством там недовольны.люди негодуют.
//Когда пожары уже начались, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уехал в отпуск на Гавайи. В 20-х числах декабря, когда стало известно о гибели двух волонтеров-пожарников, ему пришлось досрочно вернуться, извиняться и оправдываться фразами вроде: "В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня"//
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§ лимон
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мелких животных можно и покалечить так, сбрасывая с высоты морковку
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§ Сергей_я
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мелких животных можно и покалечить так, сбрасывая с высоты морковку

ну там итак уже погибло за млрд, так что уже не сильно важно
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§ alex_60
Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После разрушительных пожаров ждут не менее опасного наводнения. пик огня ожидают в феврале, а после этого остров(континент,материк-кому как нравится) накроет циклон, который принесет проливные дожди.
но даже он не потушит крупные очаги возгорания.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 09:55]
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§ abaika95
Re: Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится во время пожаров в Сибири их либеральная общественность выла на болотах о том что правительство должно подать в отставку) про пожары в Австралии как под копирку (методичку) начали утверждать что эти пожары это нормально,Австралия каждый год так горит и ничего) эвкалипт по другому не распространяется)

#этодругое
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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