Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина

В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов сбросили тонны моркови, картофель и другие овощи. Об этом рассказал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL