Тонны моркови сбросили пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов в Австралии
Также животным сбросили картофель и другие овощи, передает Informburo.kz.
Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина
В Австралии пострадавшим от лесных пожаров животным с вертолётов сбросили тонны моркови, картофель и другие овощи. Об этом рассказал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.
Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020
Овощи сбрасывали на территории штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал в результате стихийного бедствия. В прибрежных районах штата из-за пожара погибли тысячи коал, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.
Фото со страницы в Facebook Мэтта Кина
Австралийские лесные пожары, вспыхнувшие в сентябре, привели к чрезвычайному положению во многих регионах. Огонь сжёг 8,4 млн га территории.
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