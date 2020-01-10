Форум
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге. А мне сначала показалось -...
10.01.20 10:23
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Сколько потребовалось на отдел образования - коммерческая тайна Сталкер, тут без вас ну никак :lol:
10.01.20 10:22
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Несмотря на то, что сейчас у них каникулы, несколько десятков учащихся в этот день усиленно занимались за компьютерами и рассматривали роботов. Правда, как только высокий гость покидал кабинет, они...
10.01.20 10:19
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
До создания хаба в этом здании была основная библиотека КГУ Только Серому Волку не говорите ))
10.01.20 10:17
Kairat stayer
Конфликт США и Ирана!!!
Рудничанин: Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель... На мой взгляд пока никто точно предсказать не может, мировые цены на нефть могут снизиться, сейчас явных монополистов...
10.01.20 09:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Банки будут передавать налоговикам данные о расчетах через карты

10 января 2020, 08:50 |  Государство

С 2020 года банки второго уровня будут передавать данные о расчетах через платежные карты в Комитет государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"31 декабря был подписан приказ министром финансов, он согласован с Национальным банком, в соответствии с которым банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, будут предоставлять сведения по итоговым суммам, сложившимся по POS-терминалам. То есть оплаты за весь год через терминалы", - сказала руководитель Управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета госдоходов Гульмира Смагулова после пресс-конференции СЦК.

 

Банки будут передавать данные о платежах индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой (частные судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и профессиональные медиаторы); юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы; юридических лиц, являющихся субъектами игорного бизнеса.

"В конце года мы сформируем список, кто относился к этим категориям, затем эти списки передаем в банки второго уровня, после централизованно получим от них данные. Например, 2021 году я сформирую за 2020 год список и передам в банки, банки сформируют, сколько по данным лицам был итоговый платеж. Эти суммы мы у себя собираем для налогового контроля. Это для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы", - добавила она.

В КГД отметили, что категории, которых коснется новшество, в курсе о проводимой мере.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.01.20 10:24 Премьер Канады: украинский самолет был сбит иранской ракетой
10.01.20 10:15 Суд оправдал журналиста Амангельды Батырбекова по делу о «клевете» и «оскорблении»
10.01.20 09:59 Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
10.01.20 09:33 Поручение не выполнено - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
09.01.20 15:31 Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные встречи с населением в Костанайской области?
09.01.20 14:58 33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом
09.01.20 13:40 Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020 году
09.01.20 12:33 "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
09.01.20 11:40 Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
09.01.20 11:16 Рухнувший в Иране самолет мог столкнуться с военным дроном – эксперты

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 5
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх