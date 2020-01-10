Банки будут передавать налоговикам данные о расчетах через карты

С 2020 года банки второго уровня будут передавать данные о расчетах через платежные карты в Комитет государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"31 декабря был подписан приказ министром финансов, он согласован с Национальным банком, в соответствии с которым банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, будут предоставлять сведения по итоговым суммам, сложившимся по POS-терминалам. То есть оплаты за весь год через терминалы", - сказала руководитель Управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета госдоходов Гульмира Смагулова после пресс-конференции СЦК.

Банки будут передавать данные о платежах индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой (частные судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и профессиональные медиаторы); юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы; юридических лиц, являющихся субъектами игорного бизнеса.

"В конце года мы сформируем список, кто относился к этим категориям, затем эти списки передаем в банки второго уровня, после централизованно получим от них данные. Например, 2021 году я сформирую за 2020 год список и передам в банки, банки сформируют, сколько по данным лицам был итоговый платеж. Эти суммы мы у себя собираем для налогового контроля. Это для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы", - добавила она.

В КГД отметили, что категории, которых коснется новшество, в курсе о проводимой мере.