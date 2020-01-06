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Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
06.01.20 19:01
alex_60
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Зима же, поэтому и снег. Явление природы. Так предусмотрел создатель. Поэтому относиться надо к этому как к данности. Данной свыше. И радоваться. [Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 18:42]
06.01.20 18:41
dvb
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Добринцофф: В Москве как то пару лет назад температура опустилась до -20,только про это и говорили,как же они там бедные выживут. Когда в Москве -20, то это воспринимается как -30 в Кустанае....
06.01.20 18:35
Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95: он самый крутой на свете никого не боится,это слышат Неужто вы впервые об этом узнали из статьи и не можете поверить в подобное ?
06.01.20 18:18
Дантист
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06.01.20 17:53
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Обязательные отчисления в Фонд медстрахования не превысят 6 тысяч тенге

6 января 2020, 14:10 |  Государство

Председатель Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Айбатыр Жумагулов сообщил, что у обязательных отчислений в фонд будет предельная ежемесячная сумма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Pixabay.com

По словам Жумагулова, если человек работает на нескольких работах одновременно, со всех источников дохода нужно делать отчисления в ФСМС.

"Если две работы, то от общей заработной платы будет уходить. Но здесь есть ограничения, определенная сумма, то есть не более 6 тысяч тенге. Даже если зарплата будет превышать определенную сумму, в районе 400 тысяч тенге, то будет браться от этой суммы", - пояснил Жумагулов на брифинге СЦК.

Медицинская страховка стала обязательной в 2020 году. Основная разница в том, что теперь все пациенты, кроме бесплатной медицинской помощи, смогут претендовать и на более дорогостоящие услуги также бесплатно. В страховой пакет входят операции и медуслуги, прием у узких специалистов, а также услуги, призванные повысить качество жизни. В ОСМС входят: МРТ, компьютерная томография, ПЦР-анализ. Также будет предоставляться стационарозамещающая помощь, плановая стационарная помощь при болезнях, которые не входят в перечень тех, что лечатся бесплатно. 
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