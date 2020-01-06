Обязательные отчисления в Фонд медстрахования не превысят 6 тысяч тенге

Председатель Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Айбатыр Жумагулов сообщил, что у обязательных отчислений в фонд будет предельная ежемесячная сумма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Жумагулова, если человек работает на нескольких работах одновременно, со всех источников дохода нужно делать отчисления в ФСМС.

"Если две работы, то от общей заработной платы будет уходить. Но здесь есть ограничения, определенная сумма, то есть не более 6 тысяч тенге. Даже если зарплата будет превышать определенную сумму, в районе 400 тысяч тенге, то будет браться от этой суммы", - пояснил Жумагулов на брифинге СЦК.

Медицинская страховка стала обязательной в 2020 году. Основная разница в том, что теперь все пациенты, кроме бесплатной медицинской помощи, смогут претендовать и на более дорогостоящие услуги также бесплатно. В страховой пакет входят операции и медуслуги, прием у узких специалистов, а также услуги, призванные повысить качество жизни. В ОСМС входят: МРТ, компьютерная томография, ПЦР-анализ. Также будет предоставляться стационарозамещающая помощь, плановая стационарная помощь при болезнях, которые не входят в перечень тех, что лечатся бесплатно.