Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей
Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за продажу наркотиков несовершеннолетним, передает Informburo.kz.
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Что случилось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.
О чём этот закон. Принятыми поправками изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжкую категорию (статья 120, часть 1, статья 121 часть 1 – от пяти до восьми лет). За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка предусмотрена ответственность 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.
Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за реализацию наркотиков несовершеннолетнему посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках.
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