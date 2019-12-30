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Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей

30 декабря 2019, 14:38 |  Государство

Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за продажу наркотиков несовершеннолетним, передает Informburo.kz.

static.mk.ru

Что случилось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

О чём этот закон. Принятыми поправками изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжкую категорию (статья 120, часть 1, статья 121 часть 1 – от пяти до восьми лет). За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка предусмотрена ответственность 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.

Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за реализацию наркотиков несовершеннолетнему посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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