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Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

27 декабря 2019, 11:10 |  Государство

Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp прислал читатель, который не стал называть свою фамилию. Как уже заявляла редакция "НГ", мы будем требовать комментарии в госорганах даже по анонимным жалобам на принудительную подписку, при условии, что они подтверждены хотя бы минимальными доказательствами.


В тексте рассылки сообщается, что 10 декабря в 16:00 завершается срок подписки на газеты, причем ее нужно оформить как можно быстрее, так как весь процесс курируют в МВД РК.

Приводим текст сообщения: «Сегодня я сдал все квитанции, но у нас даже 50% не выписали газеты. Данная тема на контроле МВД. Передайте и перекиньте данную информацию в свои группы по подразделениям. Чтобы до указанного времени выписали хотя бы «На страже» на пол года. Остальные газеты выпишите с заработной платы. Кто не выпишет, будут иметь бледный вид на заслушке в 19:00 в кабинете начальника РОП. А также из-за этого будет тревога всего личного состава за провал в данной линии работы. Пускай перезанимают. Сегодня срочно нужно поставить до 16:00. с/у ГКрП. Во время обеда пусть выписывают. На тревоге при сборе л/с будем заслушивать каждого сотрудника».

На сайте медиа-центра органов внутренних дел РК (mediaovd.kz) сообщается, что газета «На страже», которая указана в сообщении, является ведомственной газетой МВД РК.

Фото с сайта directmap.kz

Жалобу на подписку «НГ» прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.

- Сотрудники полиции информируются о начале подписной кампании в регионе на добровольных началах и никакой принудительной подписки не существует, - заверила советник начальника департамента Елена КАШАРИНА. - Сотрудники департамента подписываются на различные издания. К примеру, полицейские по области выписали 280 экземпляров «Нашей Газеты», около 300 экземпляров «Костанайских новостей», газету «Наш Костанай». Но больше всего подписываются на ведомственные издания: «Сакшы», «На страже» и журнал «Казахстанская полиция». Этому есть логическое объяснение - потому что там печатают о жизни сотрудников полиции, раскрытии преступлений, рассказывают о полицейских династиях. Кроме того, сотрудники полиции со страниц этих изданий имеют возможность бесплатно поздравить друг друга со знаменательными датами. Не секрет, что остальные СМИ предпочитают информацию в стиле происшествий, которую я образно называю «Украл, выпил - в тюрьму». Объявления в других СМИ полицейские могут разместить только на коммерческой основе. Поэтому только ведомственные издания дают нам такую площадку.

Как отметила Кашарина, она «не уверена, что данная рассылка в WhatsApp сделана сотрудниками полиции Костанайской области.

- Скажу больше - с началом подписной компании все редакторы обращаются к нам с просьбой о содействии в проведении подписной компании, - сообщила Елена Кашарина. - Но вся наша поддержка имеет только добровольное начало. К примеру, районные подразделения подписывают местные газеты. Опять понятно почему - там открыты специальные рубрики, которые информируют жителей сельских территорий о деятельности полиции. Через них мы предупреждаем население о профилактике краж скота, мошенничества и других видов преступлений. Также в департаменте полиции каждый сотрудник занимается самообразованием. В ведомственных газетах публикуются все нормативные документы МВД и законодательные акты. Вопросы подписки всегда возникают в конце подписной кампании как своеобразный вид конкурентной борьбы между СМИ.

Названия газет, редакторы которых обращались в ДП, Кашарина не уточнила.

Отметим, что редакция еженедельника «Наша газета» никогда не обращалась и не намерена обращаться в департамент полиции и другие госструктуры с просьбами о содействии в продвижении подписной кампании.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в этой газете(на страже) пишут про честь офицера, каким должен быть полицейский. То нужно не только заставлять принудительно выписывать, но и на планерках с утра заставлять по два раза вслух зачитывать каждого полицейского.

[Исправлено: Vit, 27.12.2019 - 10:51]
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§ kolibri
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 27.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мне кажется, все кто имеет корпаративные издания, всегда поддерживают их.
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§ директор пляжа
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скажу больше - с началом подписной компании все редакторы обращаются к нам с просьбой о содействии в проведении подписной компании, - сообщила Елена Кашарина.
пфффффф :lol:
добровольное начало - и ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ :lol:
еще бы она сказала - да это так, вот такой бардак у нас.. ярчайший пример вертикали
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§ abaika95
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//НГ", мы будем требовать комментарии в госорганах даже по анонимным жалобам на принудительную подписку//



Эдак любое можно понаписать конечно) вызвали сотрудника к начальству "на ковер" обложили матом за плохо сделанную работу,пошел сотрудник от злости "анонимку" в СМИ кинул что так мол и так меня заставляют подписываться (абсурдный пример) на газеты Казахстанский колхозник,Тургайский бизнесмен и Костанайские вести с полей) дата и фамилия заставляющего)
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§ сайлау курманов
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это ихняя профессиональная газета, надо быть в тонусе и не отставать от коллег, гляди и я выпишу и буду туда пописывать, в смысле напишу ручкой на белом листе
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§ директор пляжа
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дата и фамилия заставляющего)

понятно же всем что минимум бледный вид, максимум последствия могут быть.
поэтому эти газетчики все как один поют ДОБРОВОЛЬНО, СПРОС ЕСТЬ, НИКТО НИКОго.. бред
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* yudjin
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ведомственных газетах публикуются все нормативные документы МВД и законодательные акты.

Интересно, в них пишут про "героев" Забойного отдела таких, как :
...старший оперуполномоченный по особо важным делам группы по борьбе с торговлей людьми УБОП ДП Костанайской области Мухамеджан ЕРБОЛУЛЫ с тремя статьями УК: организацию притона, превышение должностных полномочий и мошенничество.

...экс-начальник Житикаринского РОВД Абдугали ОРКАШБАЕВ и его заместитель, экс-начальник местной полицейской службы Кайрат ИСКАКОВ. Обоим было предъявлено обвинение по ст. 362 ч. 4 УК РК (превышение власти или должностных полномочий). Искаков обвинялся еще по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки в значительном размере).

... экс-оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА. Все трое были признаны виновными в «крышевании» местной наркоторговки.
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§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//понятно же всем что минимум бледный вид, максимум последствия могу//


Незнаю судя из скрина понятно только про бледный вид)
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§ Тот самый
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp


Да уж. Полиция использует дырявый вацап для пересылки служебной информации.
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§ abaika95
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//примеру, полицейские по области выписали 280 экземпляров «Нашей Газеты//

Цитата-//Отметим, что редакция еженедельника «Наша газета» никогда не обращалась/


Ну так и остальные может не обращались?) А плюрализм мнений в головах у молодых сотрудников должен быть)

Прочитали "НГ" посадили тех,убили те,украли эти) грустно...

Прочитали ведомственную газету поймали преступников эти,схватили убийц наши,воришек поймал северный отдел...

И жить и работать сразу хочется)
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§ Vit
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот тоже стал в последнее время все реже и реже открывать нг. Много негативных новостей. Настроение падает, печаль в душе. Работать не охото, руки опускаются. Стимул пропадает и т.д.))
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§ zloy kyrgyz
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:



Как по мне, так надо писать и хорошее и плохое. Но, когда транслируется криминал , это как учебное пособие для других. Воспитывать правовую грамотность надо у народа. 8-)
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§ FreedoM
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 27.12.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, добровольно,Кашарина, зачем вводить людей в заблуждение, если не подпишешься, начинаются гонения: типа находят косяки, лишают классности и т. д., вплоть даже премии лишают постоянными выговорами.
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§ FreedoM
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 27.12.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А журналами вашими даже печку не растопить, как говорится, ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Вот так, а 15 тыщ надо выкинуть.
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§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ага, добровольно,Кашарина, зачем вводить людей в заблуждение, если не подпишешься, начинаются гонения: типа находят косяки//



Ну вот и нашелся аноним) а вы не косячте,работайте на совесть,чтоб к вам придраться нельзя было и тогда можно говорить о гонениях) а так получается за дело получаете...)




Цитата-//Вот тоже стал в последнее время все реже и реже открывать нг. Много негативных новостей//


А я давно об этом говорю,один негатив это плохо,нужно разбавлять и позитивом)
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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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