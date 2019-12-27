Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp прислал читатель, который не стал называть свою фамилию. Как уже заявляла редакция "НГ", мы будем требовать комментарии в госорганах даже по анонимным жалобам на принудительную подписку, при условии, что они подтверждены хотя бы минимальными доказательствами.





В тексте рассылки сообщается, что 10 декабря в 16:00 завершается срок подписки на газеты, причем ее нужно оформить как можно быстрее, так как весь процесс курируют в МВД РК.

Приводим текст сообщения: «Сегодня я сдал все квитанции, но у нас даже 50% не выписали газеты. Данная тема на контроле МВД. Передайте и перекиньте данную информацию в свои группы по подразделениям. Чтобы до указанного времени выписали хотя бы «На страже» на пол года. Остальные газеты выпишите с заработной платы. Кто не выпишет, будут иметь бледный вид на заслушке в 19:00 в кабинете начальника РОП. А также из-за этого будет тревога всего личного состава за провал в данной линии работы. Пускай перезанимают. Сегодня срочно нужно поставить до 16:00. с/у ГКрП. Во время обеда пусть выписывают. На тревоге при сборе л/с будем заслушивать каждого сотрудника».

На сайте медиа-центра органов внутренних дел РК (mediaovd.kz) сообщается, что газета «На страже», которая указана в сообщении, является ведомственной газетой МВД РК.

Фото с сайта directmap.kz

Жалобу на подписку «НГ» прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.

- Сотрудники полиции информируются о начале подписной кампании в регионе на добровольных началах и никакой принудительной подписки не существует, - заверила советник начальника департамента Елена КАШАРИНА. - Сотрудники департамента подписываются на различные издания. К примеру, полицейские по области выписали 280 экземпляров «Нашей Газеты», около 300 экземпляров «Костанайских новостей», газету «Наш Костанай». Но больше всего подписываются на ведомственные издания: «Сакшы», «На страже» и журнал «Казахстанская полиция». Этому есть логическое объяснение - потому что там печатают о жизни сотрудников полиции, раскрытии преступлений, рассказывают о полицейских династиях. Кроме того, сотрудники полиции со страниц этих изданий имеют возможность бесплатно поздравить друг друга со знаменательными датами. Не секрет, что остальные СМИ предпочитают информацию в стиле происшествий, которую я образно называю «Украл, выпил - в тюрьму». Объявления в других СМИ полицейские могут разместить только на коммерческой основе. Поэтому только ведомственные издания дают нам такую площадку.

Как отметила Кашарина, она «не уверена, что данная рассылка в WhatsApp сделана сотрудниками полиции Костанайской области.

- Скажу больше - с началом подписной компании все редакторы обращаются к нам с просьбой о содействии в проведении подписной компании, - сообщила Елена Кашарина. - Но вся наша поддержка имеет только добровольное начало. К примеру, районные подразделения подписывают местные газеты. Опять понятно почему - там открыты специальные рубрики, которые информируют жителей сельских территорий о деятельности полиции. Через них мы предупреждаем население о профилактике краж скота, мошенничества и других видов преступлений. Также в департаменте полиции каждый сотрудник занимается самообразованием. В ведомственных газетах публикуются все нормативные документы МВД и законодательные акты. Вопросы подписки всегда возникают в конце подписной кампании как своеобразный вид конкурентной борьбы между СМИ.

Названия газет, редакторы которых обращались в ДП, Кашарина не уточнила.

Отметим, что редакция еженедельника «Наша газета» никогда не обращалась и не намерена обращаться в департамент полиции и другие госструктуры с просьбами о содействии в продвижении подписной кампании.