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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Казахстан выполнил обязательства по ликвидации безгражданства – ООН

27 декабря 2019, 16:37 |  Государство

 В организации приветствовали, что в Казахстане детей будут регистрировать независимо от иммиграционного статуса родителей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

В управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали усилия Казахстана по ликвидации безгражданства, сообщается на сайте организации.

Согласно изменениям, внесённым в Кодекс "О браке и семье", все дети в Казахстане будут регистрироваться при рождении и получать свидетельства вне зависимости от иммиграционного статуса их родителей.

"Эта мера коснётся детей, рождённых у родителей, проживающих в Казахстане без документов или не имеющих определённого гражданства. Таким образом решается и проблема отсутствия у детей гражданства в будущем. Мы высоко оцениваем это решение властей, а также темпы его выполнения", – говорится в заявлении представителя УВКБ в Центральной Азии Ясуко Оды.

По её словам, в целом практически 100% новорождённых в Казахстане получают свидетельства о рождении. В регистрации отказывали только детям мигрантов, не имеющих соответствующего разрешения на пребывание в стране, и людей без гражданства.

В ООН отмечают, что отсутствие свидетельства о рождении не может служить основанием для отказа ребёнку в гражданстве, однако это лишает его необходимых документов для получения впоследствии паспорта.

В рамках кампании УВКБ, начатой в 2014 году, в Казахстане выявлено более 5000 человек без гражданства. Многие из них – дети, не зарегистрированные при рождении и не получившие соответствующего свидетельства.

"Внеся поправки в национальное законодательство, Казахстан выполнил обязательства, взятые им в ходе мероприятия по борьбе с безгражданством, которое состоялось в октябре", – добавили в ООН.

По официальным данным, в 78 странах мира проживают 3,9 млн человек без гражданства. В УВКБ считают, что реальные цифры могут быть гораздо выше официальной статистики.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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