Согласно изменениям, внесённым в Кодекс "О браке и семье", все дети в Казахстане будут регистрироваться при рождении и получать свидетельства вне зависимости от иммиграционного статуса их родителей.

"Эта мера коснётся детей, рождённых у родителей, проживающих в Казахстане без документов или не имеющих определённого гражданства. Таким образом решается и проблема отсутствия у детей гражданства в будущем. Мы высоко оцениваем это решение властей, а также темпы его выполнения", – говорится в заявлении представителя УВКБ в Центральной Азии Ясуко Оды.

По её словам, в целом практически 100% новорождённых в Казахстане получают свидетельства о рождении. В регистрации отказывали только детям мигрантов, не имеющих соответствующего разрешения на пребывание в стране, и людей без гражданства.

В ООН отмечают, что отсутствие свидетельства о рождении не может служить основанием для отказа ребёнку в гражданстве, однако это лишает его необходимых документов для получения впоследствии паспорта.

В рамках кампании УВКБ, начатой в 2014 году, в Казахстане выявлено более 5000 человек без гражданства. Многие из них – дети, не зарегистрированные при рождении и не получившие соответствующего свидетельства.

"Внеся поправки в национальное законодательство, Казахстан выполнил обязательства, взятые им в ходе мероприятия по борьбе с безгражданством, которое состоялось в октябре", – добавили в ООН.

По официальным данным, в 78 странах мира проживают 3,9 млн человек без гражданства. В УВКБ считают, что реальные цифры могут быть гораздо выше официальной статистики.