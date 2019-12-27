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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ

27 декабря 2019, 13:40 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает Tengrinews.kz.

По данным сайта Сената, вводится новая модель управления объектом кондоминиума по принципу "один дом - одно объединение собственников имущества (ОСИ) - один счет".

При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать параллельно с объединениями собственников имущества в течение трех лет после принятия закона.

 

Вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками квартир и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня. Специализированный фонд будет гарантировать исполнение ОСИ обязательств по погашению жилищного займа.

Также предусмотрены нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности управляющих и сервисных компаний и обеспечение контроля со стороны собственников квартир и нежилых помещений посредством создания совета дома и внедрения электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также улучшения взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.

Кроме того, Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка".

Ратификация документа будет способствовать обеспечению взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств - членов союза.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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