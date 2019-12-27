Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает Tengrinews.kz.

По данным сайта Сената, вводится новая модель управления объектом кондоминиума по принципу "один дом - одно объединение собственников имущества (ОСИ) - один счет".

При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать параллельно с объединениями собственников имущества в течение трех лет после принятия закона.

Вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками квартир и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня. Специализированный фонд будет гарантировать исполнение ОСИ обязательств по погашению жилищного займа.

Также предусмотрены нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности управляющих и сервисных компаний и обеспечение контроля со стороны собственников квартир и нежилых помещений посредством создания совета дома и внедрения электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также улучшения взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.

Кроме того, Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка".

Ратификация документа будет способствовать обеспечению взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств - членов союза.