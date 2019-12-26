Инвалидам предоставят право самим выбирать поставщика услуг индивидуальных помощников
В большинстве регионов Казахстана услуги индивидуальных помощников предоставляются через НПО, качество работы которых вызывает нарекания, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК намерены предоставить людям с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать поставщика услуг, оказываемых индивидуальными помощниками, сообщается на сайте ведомства.
По действующим правилам услуги индивидуальных помощников могут предоставляться либо через неправительственные организации, либо через заключение договора напрямую между индивидуальными помощниками и региональными отделами занятости. В большинстве регионов страны такие услуги предоставляются через НПО.
Однако качество работы отдельных НПО вызывает нарекания со стороны людей с инвалидностью. По их словам, НПО недобросовестно исполняют договорные обязательства, удерживают до 10% средств на свои адмрасходы и являются лишним звеном в цепочке предоставления услуг.
"Акиматы регионов проводят опрос услугополучателей, чтобы выяснить, какой способ более предпочтителен для них. По предварительным данным, большинство лиц с инвалидностью поддерживают предложение работать с отделами занятости напрямую. Поэтому мы планируем внести изменения в действующие правила предоставления услуг индивидуальных помощников и с января 2020 года предоставить лицам с инвалидностью возможность выбора способа получения этих услуг", – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.
В Казахстане более 24 тысяч инвалидов первой группы, испытывающих затруднения в передвижении, получают услуги индивидуальных помощников. Они сопровождают инвалидов по пути на работу, в учебные заведения, при посещении государственных, социальных, медицинских объектов.
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