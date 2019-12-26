По действующим правилам услуги индивидуальных помощников могут предоставляться либо через неправительственные организации, либо через заключение договора напрямую между индивидуальными помощниками и региональными отделами занятости. В большинстве регионов страны такие услуги предоставляются через НПО.

Однако качество работы отдельных НПО вызывает нарекания со стороны людей с инвалидностью. По их словам, НПО недобросовестно исполняют договорные обязательства, удерживают до 10% средств на свои адмрасходы и являются лишним звеном в цепочке предоставления услуг.

"Акиматы регионов проводят опрос услугополучателей, чтобы выяснить, какой способ более предпочтителен для них. По предварительным данным, большинство лиц с инвалидностью поддерживают предложение работать с отделами занятости напрямую. Поэтому мы планируем внести изменения в действующие правила предоставления услуг индивидуальных помощников и с января 2020 года предоставить лицам с инвалидностью возможность выбора способа получения этих услуг", – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

В Казахстане более 24 тысяч инвалидов первой группы, испытывающих затруднения в передвижении, получают услуги индивидуальных помощников. Они сопровождают инвалидов по пути на работу, в учебные заведения, при посещении государственных, социальных, медицинских объектов.