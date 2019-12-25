Нигматулин о работе по удалению запрещённого контента в интернете: У семи нянек дитя без глазу

На заседании мажилиса депутат Василий Олейник адресовал вопрос Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о том, как в Казахстане выстроена работа по выявлению и удалению материалов противоправного характера, сообщает informburo.kz.

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дарын Туяков сообщил, что между госорганами налажен взаимообмен соответствующей информацией, в этом процессе задействованы ресурсы МИОР, МВД, Генпрокуратуры и КНБ.

"Министерство цифрового развития решает в основном вопросы технического характера – блокирования и удаления противоправного контента. С начала года администраторы и собственники интернет-ресурсов по нашей инициативе удалили около 30 000 материалов террористического и экстремистского характера, ограничен доступ к 17 000 интернет-ресурсов. В настоящее время внедряется система кибернадзора, которая позволит повысить эффективность этой работы", – отметил Дарын Туяков.

"То есть у нас эффективная система по блокированию, выявлению?" – спросил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

"В целом она эффективна, но в настоящее время внесены поправки, чтобы повысить эффективность. Проблема в том, что раньше вопросы IT и информации находились в одном министерстве, после реорганизации технические функции перешли в Министерство цифрового развития, а мониторинг перешёл в МИОР", – ответил Дарын Туяков.

По его словам, изменения в закон о цифровых технологиях предполагают передачу функций по удалению материалов и блокировке ресурсов с противоправным контентом — МИОР.

"Сейчас получилось, в связи с этой реорганизацией, у семи нянек дитя без глазу. Одни специальные правоохранительные органы этим занимаются, а вы, кто должен блокировать, и самое главное – кто должен выявлять, потеряли полностью сегодня контроль над этим. Надо быстрее вам в Правительстве разбираться. Там начальник, здесь начальник, у трёх-четырёх органов всё размазали, а чёткой работы по выявлению материалов нет", – заключил Нурлан Нигматулин.