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Последнее солнечное затмение в 2019 году – когда и где смотреть

25 декабря 2019, 09:34 |  Государство
Последнее из пяти солнечных затмений 2019 года произойдет 26 декабря. Его отличительная особенность - то, что это будет кольцеобразное затмение, передает Sputniknews.kz.

© AFP 2019 / Martin Bernetti

Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при кольцеобразном затмении остается светлым, звезды не появляются.

Кто увидит затмение?

Во всей красе это явление, когда на три с небольшим минуты на небе повиснет сверкающее солнечное колечко с темнотой посередине, казахстанцы не увидят. Любоваться на такую красоту полноценно можно будет лишь в Саудовской Аравии, Индии и в Индонезии. Впрочем, и казахстанцам в утренние часы удастся кое-что увидеть, а именно - частные фазы явления. Но и это уже нечто заслуживающее внимания.

Время затмения

Длительность явления (для нашего положения на глобусе) будет немного больше – примерно 83 минуты. Вот только Солнце взойдет полностью в 9 часов 51 минуту, и на его диске справа и снизу уже будет щербинка. А это значит, что затмение началось до восхода дневного светила. Луна будет проходить по диску Солнца справа налево в нижней части диска. Закончится явление в 11 часов 01 минуту.

Наибольшая фаза затмения наступит около 10 часов 20 минут, она составит всего лишь около 0.20. Этого достаточно, чтобы увидеть явление невооруженным (но обязательно защищенным!) глазом, но слишком мало для проявления заметных световых эффектов. Кстати, Солнце в это время будет все еще невысоко (менее 3 градусов) над горизонтом в юго-восточной части неба.

Затмения в 2020 году

Уже в новом 2020 году. В следующем году затмений будет шесть: два солнечных и четыре лунных.

Лунные затмения произойдут в январе, июне, июле и ноябре, а солнечные – в июне и декабре.
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