Министр образования озвучил свою позицию по домашнему обучению
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поделился мнением об эффективности домашнего обучения школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Есть такое движение или тренд - homeschooling (обучение на дому), оно развивается и в западных странах, и в России. У нас обучение на дому предусматривается для тех лиц, у которых имеются соответствующие показания по состоянию здоровья. Для этого обеспечиваются условия, приходит учитель, составляется индивидуальная программа. Мы за то, чтобы дети социализировались, обучались со своими сверстниками и получали важные навыки поведения в жизни, в социуме. Обучение в школе является необходимым и жизненно важным. Мы будем создавать условия для того, чтобы ребенок был счастлив в школе и с удовольствием ходил в школу", - пообещал министр.
Глава МОН подчеркнул, что в стране будут создаваться условия для того, чтобы дети "были счастливы в образовательных учреждениях и с удовольствием ходили в школу". Аймагамбетов отметил, что конкретных решений по вопросу обучения на дому на данный момент нет.
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