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kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: Комплиментарные отношения. Вам не хватает их от свого друга? Странно,говорили чё на руках носит,пучеглазки целует. Опять нафантазировали,после просмотра дорам :lol:
18.12.19 13:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: ну что вы, на публику. таноми52: Мы уже перешли на "ты Да и уже давно. Таноми, я же был твоим Первым другом. Не так ли... :lol: :oops:
18.12.19 13:35
сайлау курманов
Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области
 Газовый баллон был заправлен выше нормы. Из-за резкого перепад похоже хотели запасом заполучить газ, что за люди
18.12.19 13:31
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Елка в этом году красившая) А оформление кстати интересное,по моейму с намеком на старорусскую избушность)
18.12.19 13:27
сайлау курманов
Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
Никак не поиму, чего не сделают все одним платежом, без этого выноса мозгов и тумана в глазах.
18.12.19 13:27
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Личные данные казахстанцев оказались в свободном доступе

18 декабря 2019, 09:09 |  Государство

Сотрудники Роскомнадзора выявили интернет-ресурс, на котором хранятся персональные данные жителей 34 городов Казахстана и 60 городов России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com

Речь идет о портале, домен которого расположен во Франции. Сайт заявляет себя "телефонным справочником", для поиска по базе предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа через платное SMS.

На сайте-нарушителе специалистами обнаружены персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана - всего миллион фамилий, имен, домашних адресов и телефонных номеров, расположенных в алфавитном порядке.

Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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