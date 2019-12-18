Личные данные казахстанцев оказались в свободном доступе
Сотрудники Роскомнадзора выявили интернет-ресурс, на котором хранятся персональные данные жителей 34 городов Казахстана и 60 городов России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Tengrinews.kz.
Фото: pixabay.com
Речь идет о портале, домен которого расположен во Франции. Сайт заявляет себя "телефонным справочником", для поиска по базе предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа через платное SMS.
На сайте-нарушителе специалистами обнаружены персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана - всего миллион фамилий, имен, домашних адресов и телефонных номеров, расположенных в алфавитном порядке.
Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.
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