Личные данные казахстанцев оказались в свободном доступе

Сотрудники Роскомнадзора выявили интернет-ресурс, на котором хранятся персональные данные жителей 34 городов Казахстана и 60 городов России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com

Речь идет о портале, домен которого расположен во Франции. Сайт заявляет себя "телефонным справочником", для поиска по базе предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа через платное SMS.

На сайте-нарушителе специалистами обнаружены персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана - всего миллион фамилий, имен, домашних адресов и телефонных номеров, расположенных в алфавитном порядке.

Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.