«У некоторых игроков отключился мозг» - тренер "Горняка" о матчах с "Кулагером"

Рудненский «Горняк» 11-12 декабря принимал соперника из Петропавловска – ХК «Кулагер». Как сообщает в отчете об этих встречах ИА Город, к этому времени у каждой из команд за плечами было по 32 проведенных матча, только рудничане заработали 38 очков и находились на 9 месте турнирной таблицы, а подопечные Александра Троицкого с 43 очками расположились на 7 строчке.

Первая игра в Рудном началась более чем спокойно, однако под занавес стартового отрезка хозяева льда открыли счет, воспользовавшись численным преимуществом. Шайбу в ворота Хозяшева забросил Юрий Муравьев, которому ассистировали Жилин и Степанов.

Второй период для подопечных Евгения Зиновьева стал провальным: в ворота нашего кипера Пиманкина противник одну за другой отправил три шайбы! В целом отрезок получился зрелищным: болельщики увидели не только голы, но даже драку, которая завершилась обоюдным удалением игроков Первухина и Сошникова, правда, наш нападающий «заработал» более солидный штраф.

На старте третьего периода «черно-белым», наконец, удалось отквитать одну шайбу, воспользовавшись тем, что в стане «Кулагера» сразу два игрока коротали штрафное время. Надежду на победу рудненским болельщикам подарили два Алексея – Ефремов и Коптяев. Далее хозяева льда продолжили слабые попытки сравнять счет, на исходе игрового времени даже сняли вратаря, но за минуту до финальной сирены получили обидный гол в пустые ворота. Итог матча 2:4 в пользу «Кулагера». Петропавловских «скакунов» оказалось не так то просто «обскакать»…

ХК «Горняк» (Рудный) - ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)



1:0 - Муравьёв (Степанов, Жилин) - 18:15 ГБ



1:1 - Садыков (Остроухов, Хасенов) - 26:49



1:2 - Власов (Святына) - 27:34



1:3 - Стасюк (Грищенко, Святына) - 35:20



2:3 - Ефремов (Коптяев) - 40:29 ГБ+2



2:4 - Исмагилов (Первухин) 59:00 ПВ



Вратари: Пиманкин (00:00 - 58:52, 59:00 - 60:00) - Хозяшев



Броски: 32 - 27 (11-7, 9-14, 12-6)



Штрафы: 18 - 12 (0-4, 18-6, 0-2)

В повторном домашнем матче с петропавловским «Кулагером» 12 декабря рудненская хоккейная команда «Горняк» вновь потерпела поражение, да еще и с разгромным счетом – 5:1.

Подопечные Александра Троицкого уже в стартовом отрезке матча дважды огорчили рудничан. Сначала точным броском отметился Ильгиз Нуриев, а затем преимущество гостей укрепил Денис Стасюк. Во втором периоде ворота хозяев поразили Альберт Гатин и Дмитрий Исмагилов, обе шайбы были забиты в большинстве. В третьем периоде форвард «Кулагера» Максим Первухин забил пятую шайбу. На 58-й минуте хозяева отыграли одну шайбу стараниями Алексея Ефремова, тем самым установив окончательный счет.



ХК «Горняк» (Рудный) - ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)



0:1 - Нуриев (Власов) - 04:33



0:2 - Стасюк (Хорошев, Исмагилов) - 05:03



0:3 - Гатин (Остроухов, Нуриев) - 20:29 ГБ



0:4 - Исмагилов (Стасюк, Ахметов) - 21:34 ГБ



0:5 - Первухин (Логинов, Остроухов) - 56:35



1:5 - Ефремов (Коптяев) 57:14



Вратари: Грязнов (00:00 - 59:25) - Янков



Броски: 26 - 34 (4-13, 11-13, 11-8)



Штрафы: 6 - 4 (4-2, 2-0, 0-2)

Тренеры команд прокомментировали прошедшие в Рудном матчи.

Наставник ХК «Кулагер» Александр ТРОИЦКИЙ выразил благодарность противнику и похвалил своих игроков:

- Прошедшие матчи принесли шесть важных для команды очков. В турнирной таблице идем плотной группой, не скрою, что ждали декабря, потому как все команды нам по зубам. Договорились с ребятами, готовились к каждому матчу, команда стала более собранная, ответственная. Матчи эти не были легкими, спасибо «Горняку» за игру - очень сбалансированная команда, габариртные нападающие, добротная оборона.

Главный тренер «Горняка» Евгений ЗИНОВЬЕВ отметил, что по второму матчу ему свою команду хвалить не за что:

- Если первый был матч хороший боевой, просто во втором периоде подвели индивидуальные ошибки, то повторный матч… Пропустили два быстрых гола, и повесили головы, сникли. Плюс неприятно удивило то, что у нескольких наших игроков просто отключился мозг, и ряд хоккеистов выпал из игры. И еще момент – мы играем, когда у нас играют вратари, но ни вчера, ни сегодня не скажу, что они нас выручили.

В декабре завершится первый этап ОЧРК. Сейчас команда «Горняк», находясь на 10 строчке турнирной таблицы, готовится к выездным матчам: 16-17 декабря играем с ХК «Алматы», 20-21 декабря – с ХК «HUMO», потом возвращаемся домой и 25-26 декабря играем с ХК «Актобе».

Фото пресс-службы «Профессиональный клуб «Аят»