У кого не будет света в ближайшие дни в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие три дня, с 4-го по 6 декабря, опубликовала пресс-служба городского акимата. Отключения пройдут в трех районах города по причине технического обслуживания подстанций.

Фото из архива "НГ"

На этот перид без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:



ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)

4 и 5 декабря 2019 года с 09:00 до 18:00

Школа № 18 по ул. Алтынсарина 1,

база «Таза Жол» по ул. Баймагамбетова 30,

ресторан «Жеті казына» по ул. 5 декабря 100а,

магазин «Элита» по ул. Баймагамбетова 67.

КТП-703 (техническое обслуживание подстанции)

5 декабря 2019 года с 11:00 до 18:00

Частный сектор:

Цех по ул. Парковая 37,

ул. Тепличная 1-16, 4а, 4б, 4в, 4д, 4г, 4к,

ул. Парковая 1-35, 35/1.

ТП-315 (техническое обслуживание подстанции)

6 декабря 2019 года с 10:00 до 17:00

Магазин «Азия» по ул. Алтынсарина 134 а,

ТД «Евроцентр», по ул. Алтынсарина 136, ТД «ГУМ»,

по ул. Алтынсарина 144,

автомойка «Тенгри» по пр. Абая 181.

Частный сектор: