Читательский рейтинг
У кого не будет света в ближайшие дни в Костанае
4 декабря 2019, 11:41 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие три дня, с 4-го по 6 декабря, опубликовала пресс-служба городского акимата. Отключения пройдут в трех районах города по причине технического обслуживания подстанций.
Фото из архива "НГ"
На этот перид без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)
ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)
4 и 5 декабря 2019 года с 09:00 до 18:00
- Школа № 18 по ул. Алтынсарина 1,
- база «Таза Жол» по ул. Баймагамбетова 30,
- ресторан «Жеті казына» по ул. 5 декабря 100а,
- магазин «Элита» по ул. Баймагамбетова 67.
КТП-703 (техническое обслуживание подстанции)
5 декабря 2019 года с 11:00 до 18:00
Частный сектор:
- Цех по ул. Парковая 37,
- ул. Тепличная 1-16, 4а, 4б, 4в, 4д, 4г, 4к,
- ул. Парковая 1-35, 35/1.
ТП-315 (техническое обслуживание подстанции)
6 декабря 2019 года с 10:00 до 17:00
- Магазин «Азия» по ул. Алтынсарина 134 а,
- ТД «Евроцентр», по ул. Алтынсарина 136, ТД «ГУМ»,
- по ул. Алтынсарина 144,
- автомойка «Тенгри» по пр. Абая 181.
Частный сектор:
- ул. Касымканова 117-127,
- ул. Амангельды 64-66,
- ул. Алтынсарина 128-132.
Последние новости
04.12.19 13:40 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
04.12.19 13:10 Основные нюансы услуг каршеринга
04.12.19 10:52 Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней
04.12.19 10:20 «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная
04.12.19 08:59 Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
03.12.19 22:09 Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
03.12.19 17:44 Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 9
Всего: 145
Вы гость здесь
Пользователей: 9
Всего: 145
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...