Форум
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

У кого не будет света в ближайшие дни в Костанае

4 декабря 2019, 11:41 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие три дня, с 4-го по 6 декабря, опубликовала пресс-служба городского акимата. Отключения пройдут в трех районах города по причине технического обслуживания подстанций.

Фото из архива "НГ"

На этот перид без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-45 (техническое обслуживание подстанции)

4 и 5 декабря 2019 года с 09:00 до 18:00

  • Школа № 18 по ул. Алтынсарина 1,
  • база «Таза Жол» по ул. Баймагамбетова 30,
  • ресторан «Жеті казына» по ул. 5 декабря 100а,
  • магазин «Элита» по ул. Баймагамбетова 67.

КТП-703 (техническое обслуживание подстанции)

5 декабря 2019 года с 11:00 до 18:00

Частный сектор:

  • Цех по ул. Парковая 37,
  • ул. Тепличная 1-16, 4а, 4б, 4в, 4д, 4г, 4к,
  • ул. Парковая 1-35, 35/1.

ТП-315 (техническое обслуживание подстанции)

6 декабря 2019 года с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Азия» по ул. Алтынсарина 134 а,
  • ТД «Евроцентр», по ул. Алтынсарина 136, ТД «ГУМ»,
  • по ул. Алтынсарина 144,
  • автомойка «Тенгри» по пр. Абая 181.

Частный сектор:

  • ул. Касымканова 117-127,
  • ул. Амангельды 64-66,
  • ул. Алтынсарина 128-132.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.12.19 13:40 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
04.12.19 13:10 Основные нюансы услуг каршеринга
04.12.19 10:52 Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней
04.12.19 10:20 «Полное разложение нравственности полицейских» - прения по делу о сотрудниках РОВД Житикары прошли в суде Костаная
04.12.19 10:10 Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
04.12.19 09:35 Правительство РК считает нецелесообразным возврат к дифтарифам на электроэнергию
04.12.19 08:59 Пара из Костаная выдавала беженцев за футболистов
03.12.19 22:09 Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
03.12.19 18:47 «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов
03.12.19 17:44 Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 9
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх