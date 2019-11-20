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Примирение при изнасилованиях запретят в Казахстане

20 ноября 2019, 11:25 |  Государство

Пожизненное лишение свободы планируют ввести за насилие в отношении детей в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов на заседании Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: gorvesti.ru

"Теперь будет ужесточено наказание за изнасилование и сексуальное насилие. Насилие из средней тяжести переходит в тяжкое преступление. Здесь не будет процедуры примирения. Такие преступления, совершившиеся против детей, будут отнесены к особо тяжким преступлениям. За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение", - сообщил Марат Ахметжанов, рассказывая о поправках в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Уголовное наказание также грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов.

 

Законопроект рассматривается в Мажилисе и пока не принят.

В сентябре 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности. "Мы отошли от чрезмерных и репрессивных мер и жесткой карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все еще имеются многочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение правительству", - сказал Токаев.
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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