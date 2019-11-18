Когда электронный журнал ведения строительства появится в Казахстане
Электронный журнал строительных работ введут в Казахстане в 2020 году, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве. В МИИР РК считают, что это позволит оперативно реагировать на ошибки и упущения, передает Informburo.kz.
Фото Ксении РЕБИК
"Чтобы было понятно: на каждой стройке все участники данного строительства ведут свой журнал. Туда вносят все строительные материалы, которые заходят. Потом эти журналы отправляют в ГАСК. Теперь мы хотим всё тоже самое вести в открытой платформе. И всех участников мы будем видеть в электронном формате, как идёт стройка, какие материалы туда завозят", – сказал Каирбек Ускенаев.
Платформа уже разработана. Ориентировочно её внедрят в следующем году. Программа должна пройти экспертизы по промышленной эксплуатации, согласование с госорганами.
К качеству строительства в Казахстане много претензий. Зачастую в ходе строительства или уже после ввода в эксплуатацию выясняется, что застройщик использовал некачественные материалы ради экономии средств.
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
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12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol: