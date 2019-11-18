Когда электронный журнал ведения строительства появится в Казахстане

Электронный журнал строительных работ введут в Казахстане в 2020 году, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве. В МИИР РК считают, что это позволит оперативно реагировать на ошибки и упущения, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

"Чтобы было понятно: на каждой стройке все участники данного строительства ведут свой журнал. Туда вносят все строительные материалы, которые заходят. Потом эти журналы отправляют в ГАСК. Теперь мы хотим всё тоже самое вести в открытой платформе. И всех участников мы будем видеть в электронном формате, как идёт стройка, какие материалы туда завозят", – сказал Каирбек Ускенаев.

Платформа уже разработана. Ориентировочно её внедрят в следующем году. Программа должна пройти экспертизы по промышленной эксплуатации, согласование с госорганами.

К качеству строительства в Казахстане много претензий. Зачастую в ходе строительства или уже после ввода в эксплуатацию выясняется, что застройщик использовал некачественные материалы ради экономии средств.