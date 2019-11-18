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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Когда электронный журнал ведения строительства появится в Казахстане

18 ноября 2019, 14:13 |  Государство

Электронный журнал строительных работ введут в Казахстане в 2020 году, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве. В МИИР РК  считают, что это позволит оперативно реагировать на ошибки и упущения, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

"Чтобы было понятно: на каждой стройке все участники данного строительства ведут свой журнал. Туда вносят все строительные материалы, которые заходят. Потом эти журналы отправляют в ГАСК. Теперь мы хотим всё тоже самое вести в открытой платформе. И всех участников мы будем видеть в электронном формате, как идёт стройка, какие материалы туда завозят", – сказал Каирбек Ускенаев.

Платформа уже разработана. Ориентировочно её внедрят в следующем году. Программа должна пройти экспертизы по промышленной эксплуатации, согласование с госорганами.

К качеству строительства в Казахстане много претензий. Зачастую в ходе строительства или уже после ввода в эксплуатацию выясняется, что застройщик использовал некачественные материалы ради экономии средств.
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"Нужные деньги"
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Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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