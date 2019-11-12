В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией? Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.

Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.

Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.

Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.

