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Старые банкноты перестанут обменивать в Казахстане в 2020 году
12 ноября 2019, 09:50 | Государство
Национальный банк Казахстана напомнил о завершении обмена банкнот образца 2006 года, передает Тengrinews.kz.
Фото ©Tengrinews.kz
В пресс-службе отметили, что 3 октября 2020 года завершается трехлетний период приема и обмена банкнот номиналов 2000, 5000, 10 000 тенге.
"Прием банкнот от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами НБРК после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме", - говорится в сообщении.
Костанайский филиал НБ РК расположен по адресу г. Костанай, ул. Баймагамбетова 195, тел. 8-7142-99-09-10.
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