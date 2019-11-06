У защитников природы появятся "мигалки"
Министерством внутренних дел согласован вопрос по предоставлению права на оборудование служебного автотранспорта госинспекторов по охране лесов и животного мира, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Госинспекторов планируют наделить правами на оборудование служебного автотранспорта световыми и звуковыми сигналами и окраску по определенным цветографическим схемам - наравне со спецавтотранспортом правоохранительных и специальных органов. Соответствующие изменения вносятся в законодательство.
"Государственным инспекторам по охране животного и растительного мира предоставлено право на вооружение служебным оружием (нарезным пистолетом, карабином либо гладкоствольным оружием). Порядок применения госинспекторами служебного оружия утвержден постановлением правительства от 24.05.2012 года № 670", - говорится в сообщении.
Сейчас на вооружении у госинспекторов имеется 9 922 единицы служебного оружия (нарезного - 9 323, в том числе 7 281 пистолет), из них в РГКП "Охотзоопром" - 162 единицы (нарезного - 131, в том числе 61 пистолет).
Также сообщается, что на базе Карагандинской академии МВД с ноября будут повышать квалификацию инспекторов "Охотзоопрома".
"В целях учета лиц, причастных к браконьерству, введен учет "Охотник на сайгаков" (лицо, занимающееся охотой на сайгаков); "Сбытчик/скупщик дериватов" (лицо, занимающееся перевозкой, хранением, реализацией и скупкой дериватов сайгаков). На сегодняшний день на данный учет взято более 80 человек", - отметили в МВД.
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