У защитников природы появятся "мигалки"

Министерством внутренних дел согласован вопрос по предоставлению права на оборудование служебного автотранспорта госинспекторов по охране лесов и животного мира, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Госинспекторов планируют наделить правами на оборудование служебного автотранспорта световыми и звуковыми сигналами и окраску по определенным цветографическим схемам - наравне со спецавтотранспортом правоохранительных и специальных органов. Соответствующие изменения вносятся в законодательство.

"Государственным инспекторам по охране животного и растительного мира предоставлено право на вооружение служебным оружием (нарезным пистолетом, карабином либо гладкоствольным оружием). Порядок применения госинспекторами служебного оружия утвержден постановлением правительства от 24.05.2012 года № 670", - говорится в сообщении.

Сейчас на вооружении у госинспекторов имеется 9 922 единицы служебного оружия (нарезного - 9 323, в том числе 7 281 пистолет), из них в РГКП "Охотзоопром" - 162 единицы (нарезного - 131, в том числе 61 пистолет).

Также сообщается, что на базе Карагандинской академии МВД с ноября будут повышать квалификацию инспекторов "Охотзоопрома".

"В целях учета лиц, причастных к браконьерству, введен учет "Охотник на сайгаков" (лицо, занимающееся охотой на сайгаков); "Сбытчик/скупщик дериватов" (лицо, занимающееся перевозкой, хранением, реализацией и скупкой дериватов сайгаков). На сегодняшний день на данный учет взято более 80 человек", - отметили в МВД.