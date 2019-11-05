Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Обязательных сроков нет - требования о заключении договоров прокомментировали в ГКП "КТЭК" и ГКП "Костанай-Су"

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 ноября 2019, 13:21 |  ЖКХ

Объявления коммунальных предприятий о том, что потребители должны перезаключить договоры с ними, основаны на приказе министра национальной экономики от 24 июня 2019 года. В этом документе разработан новый типовой договор по предоставлению коммунальных услуг.

Однако, как пояснили «НГ» в пресс-службах обоих ГКП, конкретные сроки для этой процедуры не указаны и никаких санкций для потребителей, которые не заключат договоры, не предусмотрено.

 

- Мы вообще не призываем своих потребителей срочно приходить и подписывать новый договор, - пояснила «НГ» пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Данна СИСЕНГАЛИЕВА. - Типовой договор размещен на официальном сайте нашего предприятия и был напечатан в местной газете. Любой потребитель может с ним ознакомиться, этого достаточно. Если ему непонятен какой-то пункт, он может обратиться за разъяснениям, а если желает подписать этот договор, может прийти к нам в офисы. Но не в срочном порядке, создавая ажиотаж, а в удобное для потребителя время - к примеру, при оплате коммунальных услуг. Причем потребители, у которых есть ЭЦП (электронно-цифровая подпись), могут заполнить договор на сайте, внеся свои данные, подписать его с помощью ЭЦП и отправить нам.

Перезаключить договоры с ГКП «Костанай-Су» можно по двум адресам: пр. Абая, 19 и пр. Аль-Фараби, 32.

В ГКП «КТЭК» нам предоставили такую же информацию за исключением одного момента - подписывать договоры с помощью ЭЦП абоненты этого предприятии не смогут.

- Приказ министерства национальной экономики уже вступил в законную силу, мы работаем по новому типовому договору, - объяснила менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА. - Поэтому ждем, когда их заключат потребители. Хотя конкретные сроки не оговорены, но работать по ним придется. Для этого собственники жилья могут подойти по четырем адресам: ул. Бородина, 231, пр. Аль-Фараби, 32, пр. Абая, 19 и ул. Чехова, 107. Юридические лица могут обратиться только по одному адресу - ул. Бородина, 231.

Для немобильных групп населения (люди преклонного возраста, инвалиды) предусмотрен вызов контролера на дом. Для этого нужно обратиться по телефону: 999-223.

Для заключения договора собственник должен иметь при себе: копии удостоверения личности, правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, мены, дарения и т. д.), плана жилья, справки из ЦОНа о регистрации права на недвижимое имущество.

В обоих коммунальных предприятиях «НГ» пояснили, что они - такие же исполнители приказа, как и потребители. За ответами на вопросы о том, для чего нужен новый договор и что в нем принципиально нового, рекомендовали обратиться в антимонопольное ведомство.

Фото Ксении РЕБИК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.11.19 15:03 Казахстанцы могут предъявить удостоверение личности в электронном виде через приложение eGov
05.11.19 14:25 Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам вырастут в декабре
05.11.19 10:34 Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае
05.11.19 10:05 "Пассажирские перевозки" увеличили сервисный сбор в поездах до 650 тенге
04.11.19 17:55 В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер и мокрый снег
04.11.19 17:15 "Тобол-2007" стал победителем международного турнира по футболу
04.11.19 16:15 ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
04.11.19 16:00 «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
04.11.19 15:19 У костанайцев 10 медалей - завершился открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
04.11.19 14:50 Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх