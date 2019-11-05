Обязательных сроков нет - требования о заключении договоров прокомментировали в ГКП "КТЭК" и ГКП "Костанай-Су"

Объявления коммунальных предприятий о том, что потребители должны перезаключить договоры с ними, основаны на приказе министра национальной экономики от 24 июня 2019 года. В этом документе разработан новый типовой договор по предоставлению коммунальных услуг.

Однако, как пояснили «НГ» в пресс-службах обоих ГКП, конкретные сроки для этой процедуры не указаны и никаких санкций для потребителей, которые не заключат договоры, не предусмотрено.

- Мы вообще не призываем своих потребителей срочно приходить и подписывать новый договор, - пояснила «НГ» пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Данна СИСЕНГАЛИЕВА. - Типовой договор размещен на официальном сайте нашего предприятия и был напечатан в местной газете. Любой потребитель может с ним ознакомиться, этого достаточно. Если ему непонятен какой-то пункт, он может обратиться за разъяснениям, а если желает подписать этот договор, может прийти к нам в офисы. Но не в срочном порядке, создавая ажиотаж, а в удобное для потребителя время - к примеру, при оплате коммунальных услуг. Причем потребители, у которых есть ЭЦП (электронно-цифровая подпись), могут заполнить договор на сайте, внеся свои данные, подписать его с помощью ЭЦП и отправить нам.

Перезаключить договоры с ГКП «Костанай-Су» можно по двум адресам: пр. Абая, 19 и пр. Аль-Фараби, 32.

В ГКП «КТЭК» нам предоставили такую же информацию за исключением одного момента - подписывать договоры с помощью ЭЦП абоненты этого предприятии не смогут.

- Приказ министерства национальной экономики уже вступил в законную силу, мы работаем по новому типовому договору, - объяснила менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА. - Поэтому ждем, когда их заключат потребители. Хотя конкретные сроки не оговорены, но работать по ним придется. Для этого собственники жилья могут подойти по четырем адресам: ул. Бородина, 231, пр. Аль-Фараби, 32, пр. Абая, 19 и ул. Чехова, 107. Юридические лица могут обратиться только по одному адресу - ул. Бородина, 231.

Для немобильных групп населения (люди преклонного возраста, инвалиды) предусмотрен вызов контролера на дом. Для этого нужно обратиться по телефону: 999-223.

Для заключения договора собственник должен иметь при себе: копии удостоверения личности, правоустанавливающих документов (договор купли-продажи, мены, дарения и т. д.), плана жилья, справки из ЦОНа о регистрации права на недвижимое имущество.

В обоих коммунальных предприятиях «НГ» пояснили, что они - такие же исполнители приказа, как и потребители. За ответами на вопросы о том, для чего нужен новый договор и что в нем принципиально нового, рекомендовали обратиться в антимонопольное ведомство.

Фото Ксении РЕБИК