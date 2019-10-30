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Комитет миграции: Регистрация иностранцев будет проходить на границе

30 октября 2019, 15:02 |  Государство
Гражданам других государств, которые въезжают в Казахстан, в таком случае не придётся обращаться в миграционную полицию после прибытия, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото ab-in-den-urlaub.de

Внедрить регистрацию въезжающих в Казахстан граждан на границе намерены в РК. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов.

Он отметил, что поручение главы государства об отмене регистрации иностранцев подразумевает освобождение туристов от необходимости обращаться в миграционную полицию после въезда в страну. Сделать это можно, если регистрировать въезжающих будут сразу на границе.

 

"Одно из новшеств, что мы хотим внедрить, это регистрация на границе. Сейчас эта регистрация узкая – всего для 57 стран и пяти стран ближнего зарубежья. А теперь мы хотим ввести её для всех государств. Для этого необходима модернизация системы, чтобы пограничник, который их (въезжающих в Казахстан. – Авт.) встречает, вбивал все необходимые данные, которые нужны органам, занимающимся миграционным контролем", – сказал Мурат Кабденов.

Он добавил, что комитет также планирует внести изменения в закон РК "О миграции населения", изменив срок обязательной регистрации с пяти до 30 дней.

"30 дней – для любого туриста достаточно, чтобы находиться здесь и посмотреть страну. Если ему понадобится продлить пребывание, то он может воспользоваться порталом электронного правительства, миграционной службы, любой отель и хостел может продлить регистрацию его пребывания", – сказал глава комитета.

Он отметил, что на сегодняшний день регистрацию в течение пяти дней в органах миграционной полиции Казахстана должны проходить граждане всего девяти иностранных государств.
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