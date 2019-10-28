ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"
Рудненский клуб в рамках открытого чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги 25-26 октября встречался в Темиртау с местной командой. О результатах пресс-служба "Горняка" сообщает на странице клуба ВКонтакте.
В первом выездном матче "Горняк" потерпел поражение от темиртауских «орлов». Единственную шайбу в составе рудничан забросил Павел Жилин.
ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 - Цуриков (Зеленков, Золотухин) - 16:15
2:0 - Кобяков (Белинский, Дёмин) - 17:24 ГБ
3:0 - Ницевич (Шульга, Гусейнов) - 30:16
3:1 - Жилин (Юлбарисов, Степанов) - 31:27
4:1 - Трухачёв (Чапоров, Буяльский) - 38:36
5:1 - Зеленков (Золотухин, Королинский) - 47:54
Вратари: Еремеев - Грязнов (00:00-40:00), Пиманкин (40:00-60:00)
Броски: 34-20 (13-7, 12-8, 9-5)
Штраф: 2-20 (2-4, 0-2, 0-14)
Во втором выездном матче рудненский «Горняк» одержал трудовую победу над темиртауским коллективом.
ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 - Вудуньян (Волков, Субботин) - 29:12
1:1 - Гусейнов (Кошелев) - 39:31 ГМ
1:2 - Селуянов (Юлбарисов, Степанов) - 61:31
Вратари: Еремеев - Пиманкин
Броски: 27-25 (11-6, 7-8, 9-8, 0-3)
Штраф: 8-6 (0-2, 6-0, 2-4, 0-0)
Выездная серия "Горняка" продолжится 29-30 октября в столице играми с "Астаной".
Турнирная таблица
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|20
|16
|0
|0
|1
|1
|2
|78—31
|50
|2
|18
|12
|1
|1
|0
|1
|3
|56—28
|41
|3
|18
|8
|3
|1
|2
|0
|4
|66—43
|34
|4
|18
|10
|1
|0
|1
|1
|5
|56—40
|34
|5
|18
|9
|0
|1
|0
|2
|6
|54—46
|31
|6
|18
|8
|0
|2
|1
|1
|6
|54—46
|30
|7
|18
|7
|1
|0
|1
|1
|8
|47—51
|25
|8
|18
|4
|2
|1
|0
|2
|9
|41—51
|20
|9
|20
|4
|2
|0
|1
|1
|12
|46—66
|18
|10
|18
|3
|1
|2
|1
|1
|10
|37—55
|17
|11
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|18—96
|0
Фото со страницы ХК "Темиртау" ВКонтакте
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