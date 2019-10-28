ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"

Рудненский клуб в рамках открытого чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги 25-26 октября встречался в Темиртау с местной командой. О результатах пресс-служба "Горняка" сообщает на странице клуба ВКонтакте.

В первом выездном матче "Горняк" потерпел поражение от темиртауских «орлов». Единственную шайбу в составе рудничан забросил Павел Жилин.



ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)



1:0 - Цуриков (Зеленков, Золотухин) - 16:15

2:0 - Кобяков (Белинский, Дёмин) - 17:24 ГБ

3:0 - Ницевич (Шульга, Гусейнов) - 30:16

3:1 - Жилин (Юлбарисов, Степанов) - 31:27

4:1 - Трухачёв (Чапоров, Буяльский) - 38:36

5:1 - Зеленков (Золотухин, Королинский) - 47:54



Вратари: Еремеев - Грязнов (00:00-40:00), Пиманкин (40:00-60:00)

Броски: 34-20 (13-7, 12-8, 9-5)

Штраф: 2-20 (2-4, 0-2, 0-14)

Во втором выездном матче рудненский «Горняк» одержал трудовую победу над темиртауским коллективом.



ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)



0:1 - Вудуньян (Волков, Субботин) - 29:12

1:1 - Гусейнов (Кошелев) - 39:31 ГМ

1:2 - Селуянов (Юлбарисов, Степанов) - 61:31



Вратари: Еремеев - Пиманкин

Броски: 27-25 (11-6, 7-8, 9-8, 0-3)

Штраф: 8-6 (0-2, 6-0, 2-4, 0-0)

Выездная серия "Горняка" продолжится 29-30 октября в столице играми с "Астаной".

Турнирная таблица

и в во вб пб по п ш о 1 Арлан 20 16 0 0 1 1 2 78—31 50 2 Алматы 18 12 1 1 0 1 3 56—28 41 3 Бейбарыс 18 8 3 1 2 0 4 66—43 34 4 Алтай-Торпедо 18 10 1 0 1 1 5 56—40 34 5 Актобе 18 9 0 1 0 2 6 54—46 31 6 Иртыш 18 8 0 2 1 1 6 54—46 30 7 Темиртау 18 7 1 0 1 1 8 47—51 25 8 Кулагер 18 4 2 1 0 2 9 41—51 20 9 Хумо-2 20 4 2 0 1 1 12 46—66 18 10 Горняк 18 3 1 2 1 1 10 37—55 17 11 Астана 16 0 0 0 0 0 16 18—96 0

Фото со страницы ХК "Темиртау" ВКонтакте