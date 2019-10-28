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Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
директор пляжа: О чем речь, если сданные в эксплуатацию квартиры в юбилейном оставляют желать лучшего. Это всё потому, что подрядные организации осуществляют строительство с существенным...
28.10.19 14:05
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Шура,как день автомобилиста отметили?
28.10.19 13:52
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: интересно ,автобусы к вам едят из Костаная.как раньше. Это же сколько дней в дороге?
28.10.19 13:47
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
Ааааа)))) Ещё про реконструкцию зданий на балансе ДКНБ области забыл. Там же технадзорит всё тот же Кусаинов)))) Так что всё понятно, откуда ноги растут))))
28.10.19 13:42
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
maxsaf: Так уже дали... Посмотрели информацию по госзакупкам. И пришли в шок. Инициировали больше 30 исков. К технадзору за строительством ряда социально значимых объектов привлечены эксперты,...
28.10.19 13:41
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ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"

28 октября 2019, 09:03 |  Спорт

Рудненский клуб в рамках открытого чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги 25-26 октября встречался в Темиртау с местной командой. О результатах пресс-служба "Горняка" сообщает на странице клуба ВКонтакте.

В первом выездном матче "Горняк" потерпел поражение от темиртауских «орлов». Единственную шайбу в составе рудничан забросил Павел Жилин.

ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 - Цуриков (Зеленков, Золотухин) - 16:15
2:0 - Кобяков (Белинский, Дёмин) - 17:24 ГБ
3:0 - Ницевич (Шульга, Гусейнов) - 30:16
3:1 - Жилин (Юлбарисов, Степанов) - 31:27
4:1 - Трухачёв (Чапоров, Буяльский) - 38:36
5:1 - Зеленков (Золотухин, Королинский) - 47:54

Вратари: Еремеев - Грязнов (00:00-40:00), Пиманкин (40:00-60:00)
Броски: 34-20 (13-7, 12-8, 9-5)
Штраф: 2-20 (2-4, 0-2, 0-14)

Во втором выездном матче рудненский «Горняк» одержал трудовую победу над темиртауским коллективом.


ХК «Темиртау» (Темиртау) - ХК «Горняк» (Рудный) 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 - Вудуньян (Волков, Субботин) - 29:12
1:1 - Гусейнов (Кошелев) - 39:31 ГМ
1:2 - Селуянов (Юлбарисов, Степанов) - 61:31

Вратари: Еремеев - Пиманкин
Броски: 27-25 (11-6, 7-8, 9-8, 0-3)
Штраф: 8-6 (0-2, 6-0, 2-4, 0-0)

Выездная серия "Горняка" продолжится 29-30 октября в столице играми с "Астаной".

Турнирная таблица

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 20 16 0 0 1 1 2 78—31 50
2 Алматы 18 12 1 1 0 1 3 56—28 41
3 Бейбарыс 18 8 3 1 2 0 4 66—43 34
4 Алтай-Торпедо 18 10 1 0 1 1 5 56—40 34
5 Актобе 18 9 0 1 0 2 6 54—46 31
6 Иртыш 18 8 0 2 1 1 6 54—46 30
7 Темиртау 18 7 1 0 1 1 8 47—51 25
8 Кулагер 18 4 2 1 0 2 9 41—51 20
9 Хумо-2 20 4 2 0 1 1 12 46—66 18
10 Горняк 18 3 1 2 1 1 10 37—55 17
11 Астана 16 0 0 0 0 0 16 18—96 0

Фото со страницы ХК "Темиртау" ВКонтакте
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Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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