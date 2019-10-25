С улыбкой на лице: Джокович проиграл Надалю в Нур-Султане
Столица Казахстана во второй раз оказывается счастливой для испанского теннисиста. На этот раз Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича, передает Sputniknews.kz.
Лидер мирового рейтинга теннисистов Новак Джокович уступил именитому сопернику Рафаэлю Надалю в трехсетовом противостоянии во время благотворительного матча в столице Казахстана.
В первом сете победу одержал испанец
На матче присутствовал первый президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев. Публика встретила Лидера нации продолжительными аплодисментами.
Напомним, Надаль посещал Казахстан в 2014 году. Тогда он провел матч с Жо-Вильфридом Тсонга.
Звезды тенниса в Нур-Султане
Лидеры мирового теннисного рейтинга испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович приехали в столицу Казахстана 23 октября, чтобы принять участие в выставочном матче.
На следующий день их ждала насыщенная программа, теннисисты выступили на пресс-конференции, затем отправили на открытие нового теннисного центра, где их ждали юные фанаты из разных регионов Казахстана. Звезды дали мастер-класс начинающим спортсменам.
В этот же день Надаль и Джокович побывали в Акорде, где встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а позже и с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.
Новак Джокович - 32-летний сербский спортсмен, первая ракетка мира. Рафаэль Надаль - 33-летний испанский теннисист, вторая ракетка мира. Их первая встреча была в 2006 году на турнире Roland Garros. Всего они провели 54 матча, чаще побеждал Джокович - 28-26 в его пользу.
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