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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Лиля, мне абайка денег обещал// Куда донаты кидать?)
25.10.19 20:08
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Хоть уехавшие живут дорого-богато!!! Лилли, я живу не дорого и не богато. Я живу - ДОСТОЙНО... :lol: :oops: :-P
25.10.19 20:05
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь редко и в Тоболе...
25.10.19 20:01
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Какая замечательная осень нынче! Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь...
25.10.19 19:57
Coopidon
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Ох и хитрые эти производители продовольствия. Только и сидят в интернете. Ищут инфу про мировые цены, мониторят, не подняли ли бюджетникам зарплаты или социальные выплаты. Вырубить им интернет, и...
25.10.19 19:57
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С улыбкой на лице: Джокович проиграл Надалю в Нур-Султане

25 октября 2019, 09:24 |  Спорт

Столица Казахстана во второй раз оказывается счастливой для испанского теннисиста. На этот раз Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича, передает Sputniknews.kz.

Лидер мирового рейтинга теннисистов Новак Джокович уступил именитому сопернику Рафаэлю Надалю в трехсетовом противостоянии во время благотворительного матча в столице Казахстана.

В первом сете победу одержал испанец

Перед матчем состоялся мастер-класс от мировых звезд Надаля и Джоковича с лучшими юными теннисистами из Казахстана в возрасте до 11 лет. После него все участники сделали совместное фото с сильнейшими теннисистами планеты.
Лидер мирового рейтинга теннисистов Новак Джокович уступил именитому сопернику

На протяжении всего матча Новак Джокович казался раскованнее, нередко шутил с болбоями и часто в шутку спорил с судьей встречи Меруерт Каукеевой. В перерыве между первым и втором сетом Джокович заметил танцующих подростков на трибуне и пригласил их станцевать вместе уже на корте.
Новак Джокович станцевал с болельщиками
 
Сам матч время от времени по накалу и розыгрышам был похож на официальную встречу. В первом сете победу одержал испанец - два брейка помогли ему выиграть со счетом - 6:3. Второй сет зеркально повторил результат первого - на этот раз сильнее был сербский теннисист - 6:3. Решающий тай-брейк остался за испанцем - 11:9.

На матче присутствовал первый президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев. Публика встретила Лидера нации продолжительными аплодисментами.

Напомним, Надаль посещал Казахстан в 2014 году. Тогда он провел матч с Жо-Вильфридом Тсонга.

Звезды тенниса в Нур-Султане

Лидеры мирового теннисного рейтинга испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович приехали в столицу Казахстана 23 октября, чтобы принять участие в выставочном матче.

На следующий день их ждала насыщенная программа, теннисисты выступили на пресс-конференции, затем отправили на открытие нового теннисного центра, где их ждали юные фанаты из разных регионов Казахстана. Звезды дали мастер-класс начинающим спортсменам.

В этот же день Надаль и Джокович побывали в Акорде, где встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а позже и с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Новак Джокович - 32-летний сербский спортсмен, первая ракетка мира. Рафаэль Надаль - 33-летний испанский теннисист, вторая ракетка мира. Их первая встреча была в 2006 году на турнире Roland Garros. Всего они провели 54 матча, чаще побеждал Джокович - 28-26 в его пользу.
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