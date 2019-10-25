Столица Казахстана во второй раз оказывается счастливой для испанского теннисиста. На этот раз Рафаэль Надаль обыграл Новака Джоковича, передает Sputniknews.kz.

Лидер мирового рейтинга теннисистов Новак Джокович уступил именитому сопернику Рафаэлю Надалю в трехсетовом противостоянии во время благотворительного матча в столице Казахстана.

В первом сете победу одержал испанец

Перед матчем состоялся мастер-класс от мировых звезд Надаля и Джоковича с лучшими юными теннисистами из Казахстана в возрасте до 11 лет. После него все участники сделали совместное фото с сильнейшими теннисистами планеты.