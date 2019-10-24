Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны? Чисто мужские: Я - Женщина, и значит я прекрасна С младенчества до старости седой :-)
24.10.19 17:08
Добринцофф
«Ждем Путина и английскую королеву»
alex_60: ну все, доставайте денежки из тумбочек, и вперед на моря и острова. На острова вряд ли,максимум Синайский полуостров,на который и раньше летали,да Турция, а так хочется из Кустаная прям...
24.10.19 16:40
arman_kst
«Ждем Путина и английскую королеву»
Надо все хорошо проверить перед приёмом. Не подписывать пока все не сделают. Здание надо все же отремонтировать. Лучше сократить расходы на столицу
24.10.19 16:34
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
А гдядя на аву Юли какие ассоциации должны?
24.10.19 16:25
Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный...
24.10.19 15:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Чемпионы олимпийских игр и мира станут почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко

Георгий ГОВОРОВ

24 октября 2019, 08:45 |  Спорт

1 ноября с 10 часов начнутся отборочные бои, а в 18 часов состоится торжественное открытие турнира. Финальные бои пройдут 2 ноября, тоже с 10 часов. Место проведения: ДЮСШ № 1. Прийти в качестве зрителя может любой желающий.

Фото из архива "НГ"

- Приедут известные в мире спорта гости, - сообщили "НГ" организаторы турнира. - Среди них: олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, четырёхкратный победитель Кубка мира и чемпион Европы Бисолт Дециев, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Бахтияр Байсеитов, серебряные призёры Олимпийских игр Георгий Цурцумия и Гейдар Мамедалиев.

Турнир посвящён памяти почетного гражданина Костаная, заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР и почётного деятеля спорта РК Владимира Петровича Матвиенко.

По словам организаторов, в Костанай приедут российские борцы из Курганской, Челябинской, Тюменской областей, городов Грозный и Белорецк (Башкортостан). Казахстан будут представлять спортсмены из Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей и столицы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.10.19 14:17 "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
24.10.19 13:34 Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
24.10.19 12:15 Костанайский конькобежец Денис Кузин стал 15-кратным чемпионом Казахстана
24.10.19 10:36 Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать правительства Казахстана и России
24.10.19 10:00 В Челябинскую область привезли 285 килограммов колбасы с вирусом африканской чумы
24.10.19 09:01 Евгений ШИБАРШИН: Втягивают в историю
23.10.19 18:25 Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней
23.10.19 17:49 Представитель правительственной делегации купил костюм фабрики «Большевичка» в Костанае
23.10.19 17:32 Аскар Мамин вырулил первый энергонасыщенный «Кировец», собранный в Костанае
23.10.19 16:16 Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 4
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх