Чемпионы олимпийских игр и мира станут почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко

1 ноября с 10 часов начнутся отборочные бои, а в 18 часов состоится торжественное открытие турнира. Финальные бои пройдут 2 ноября, тоже с 10 часов. Место проведения: ДЮСШ № 1. Прийти в качестве зрителя может любой желающий.

Фото из архива "НГ"

- Приедут известные в мире спорта гости, - сообщили "НГ" организаторы турнира. - Среди них: олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, четырёхкратный победитель Кубка мира и чемпион Европы Бисолт Дециев, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Бахтияр Байсеитов, серебряные призёры Олимпийских игр Георгий Цурцумия и Гейдар Мамедалиев.

Турнир посвящён памяти почетного гражданина Костаная, заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР и почётного деятеля спорта РК Владимира Петровича Матвиенко.

По словам организаторов, в Костанай приедут российские борцы из Курганской, Челябинской, Тюменской областей, городов Грозный и Белорецк (Башкортостан). Казахстан будут представлять спортсмены из Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей и столицы.