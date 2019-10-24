Чемпионы олимпийских игр и мира станут почетными гостями турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
Георгий ГОВОРОВ
1 ноября с 10 часов начнутся отборочные бои, а в 18 часов состоится торжественное открытие турнира. Финальные бои пройдут 2 ноября, тоже с 10 часов. Место проведения: ДЮСШ № 1. Прийти в качестве зрителя может любой желающий.
Фото из архива "НГ"
- Приедут известные в мире спорта гости, - сообщили "НГ" организаторы турнира. - Среди них: олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, четырёхкратный победитель Кубка мира и чемпион Европы Бисолт Дециев, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Бахтияр Байсеитов, серебряные призёры Олимпийских игр Георгий Цурцумия и Гейдар Мамедалиев.
Турнир посвящён памяти почетного гражданина Костаная, заслуженного тренера РК, мастера спорта СССР и почётного деятеля спорта РК Владимира Петровича Матвиенко.
По словам организаторов, в Костанай приедут российские борцы из Курганской, Челябинской, Тюменской областей, городов Грозный и Белорецк (Башкортостан). Казахстан будут представлять спортсмены из Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей и столицы.
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