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Определились соперники "Кайрата" и "Аята" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу
19 октября 2019, 15:11 | Спорт
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2019/2020, сообщают Vesti.kz. Своих соперников узнали казахстанские команды.
Фото: afckairat.kz
Так, АФК "Кайрат" оказался в группе С, где его соперниками станут "Бенфика" (Португалия), "Эль-Посо" (Испания) и "Песаро" (Италия). Матчи пройдут в Алматы в многофункциональном спортивном комплексе "Алматы Арена".
Матчи пройдут с 19 по 24 ноября.
Напомним, что "Кайрат" дважды принимал на "Алматы Арене" матчи финального раунда Лиги чемпионов (ранее Кубка УЕФА), а также один раз - игры элитного раунда.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Ленин говорил - управлять. Да ладно. Я лично слышал он сказал - руководить. Потом переиначили.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов хотел сказать вы сильны. Вы всемогуще))
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Любая кухарка может руководить государством. Ленин говорил - управлять. А руками водят, сечас - все... :lol: :oops: :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
Любая женщина прекрасна. И та что на картинке. Она нам жизнь подарила.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Вообще-то это из "Веселых картинок"... По старой памяти еще приходит журнал. :-)