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Определились соперники "Кайрата" и "Аята" в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

19 октября 2019, 15:11 |  Спорт

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2019/2020, сообщают Vesti.kz. Своих соперников узнали казахстанские команды.

Фото: afckairat.kz

Так, АФК "Кайрат" оказался в группе С, где его соперниками станут "Бенфика" (Португалия), "Эль-Посо" (Испания) и "Песаро" (Италия). Матчи пройдут в Алматы в многофункциональном спортивном комплексе "Алматы Арена". 

МФК "Аят" из Рудного попал в группу B и сыграет со "Спортингом" (Португалия), "Тюменью" (Россия) и "Ново Вриеме" (Хорватия).

Матчи пройдут с 19 по 24 ноября. 

Напомним, что "Кайрат" дважды принимал на "Алматы Арене" матчи финального раунда Лиги чемпионов (ранее Кубка УЕФА), а также один раз - игры элитного раунда. 

 
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Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам?
Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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