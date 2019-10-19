В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа элитного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2019/2020, сообщают Vesti.kz. Своих соперников узнали казахстанские команды.

Фото: afckairat.kz

Так, АФК "Кайрат" оказался в группе С, где его соперниками станут "Бенфика" (Португалия), "Эль-Посо" (Испания) и "Песаро" (Италия). Матчи пройдут в Алматы в многофункциональном спортивном комплексе "Алматы Арена".

МФК "Аят" из Рудного попал в группу B и сыграет со "Спортингом" (Португалия), "Тюменью" (Россия) и "Ново Вриеме" (Хорватия).

Матчи пройдут с 19 по 24 ноября.

Напомним, что "Кайрат" дважды принимал на "Алматы Арене" матчи финального раунда Лиги чемпионов (ранее Кубка УЕФА), а также один раз - игры элитного раунда.