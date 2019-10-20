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На льготное автокредитование выделят ещё 20 млрд тенге

informburo.kz

20 октября 2019, 09:26 |  Государство

Банк развития Казахстана до конца 2019 года передаст банкам второго уровня ещё 20 млрд тенге на реализацию программы льготного автокредитования, сообщает informburo.kz.

Это выделение средств проходит по программе, принятой Национальным банком в мае 2019-го и работающей параллельно с аналогичной программой Правительства. Условия по ней такие же: ставка вознаграждения не более 4% годовых и срок кредитования не более 7 лет.

Банк развития Казахстана занял у "дочки" Нацбанка – Казахстанского фонда устойчивости – 20 млрд тенге под 0,15% годовых. 14,5 млрд тенге уже отправили в три банка-участника программы: Народный банк (4 млрд), казахстанские "дочки" Сбербанка (7,5 млрд) и Банка ВТБ (3 млрд тенге). Оставшаяся сумма поступит до конца года. Таким же образом БРК будет занимать у Казахстанского фонда устойчивости по 20 млрд тенге до 2023 года.

На эти средства банки будут выдавать займы казахстанцам на покупку отечественных автомобилей по следующим условиям:

  • номинальная ставка вознаграждения – не более 4% годовых,
  • срок кредитования – не более 7 лет;
  • валюта займа – тенге;
  • стоимость одной единицы легкового автотранспорта – не более 15 млн тенге.

В Ассоциации казахстанского автобизнеса отмечают, что транш в 20 млрд тенге позволит казахстанцам купить более 2,8 тысячи единиц отечественного автотранспорта. С учётом того, что средства используют по револьверному принципу, это число в будущем может вырасти.

Управляющий директор БРК Дастан Ахметов говорит, что льготное автокредитование стало популярным у казахстанцев. С 2015 года, когда начала работать программа кредитования Правительства, почти 16 тысяч казахстанцев получили льготные займы на 71,7 млрд тенге. Новая программа от Нацбанка, считают в БРК, даст возможность ещё большему количеству граждан купить новые автомобили.

"В будущем ожидается ещё четыре транша в рамках льготного автокредитования, они будут размещены в банках в ближайшие четыре года", – рассказал Дастан Ахметов.

Ранее, напомним, с 2015 года уже были выделены четыре транша из Национального фонда и республиканского бюджета. Общая их сумма уже достигла 42 млрд тенге.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева отмечает, что программа льготного кредитования уже смогла помочь автопрому. Производство легковых автомобилей с 2015 года выросло в два раза и достигло почти 30 тысяч авто за неполный 2019-й.

"Учитывая загрузку, которую автопром обеспечивает другим отраслям, программа несёт и дополнительный социальный эффект в виде рабочих мест и налоговых отчислений", – приводятся слова Анар Макашевой в пресс-релизе БРК.

Также, по мнению ассоциации, программа льготного автокредитования способствует обновлению парка страны. Сейчас на рынке, отметим, более 70% авто старше 10 лет.
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