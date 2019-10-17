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"Тает снег и всё начинается заново" - о борьбе со свалками высказался руководитель департамента экологии по Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

17 октября 2019, 19:28 |  Государство

За 9 месяцев 2019 года на территории Костанайской области зафиксированы 313 незаконных мусорных свалок. Для сравнения - за весь 2018 год их было 350. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента экологии Виктор МУХАМЕДЖАНОВ. 

Экологи отправляют письма местным акиматам. В результате с начала года ликвидировали 59 свалок, остальные обещают убрать до конца октября.

- В прошлом году мы начали отслеживать незаконные свалки с помошью специального спутника на геопортале "Гарыш сапары", - отметил Мухамеджанов. - В него уже загружены координаты легальных полигонов. Пока спутник фотографирует местность только в радиусе 50 км от Костаная. Мы стараемся фиксировать и ликвидировать незаконные свалки, но проходит время, тает снег и всё начинается заново. 

Как отметил руководитель департамента экологии, в случае, если свалки останутся на своих местах, местные исполнительные органы будут привлекать к административной ответственности: первый раз - предупреждение, в случае повтора - небольшой штраф для ответственного чиновника. За неисполнения требований экологического законодательства в июне 2019 года уже были привлечены руководители отделов ЖКХ в Костанае и Рудном.

- Все прекрасно всё понимают, но платить за пользование легальным полигоном не хотят. Страна большая, камеры везде не поставишь. Свалки растут как грибы, - сказал Мухамеджанов. - Недавно презентовали новый экологический кодекс, где мы обсуждали предложение о внесении отдельного пункта или главы о внедрении экологического просвещения в школах с 1-го или 2 класса. Правда, пока это только идея, которую рабочей группе предстоит продумать.

По количеству нелегальных свалок лидирует Костанайский район - 155, затем Рудный и Костанай - по 23 свалки в каждом городе. Бороться с нарушителями сложно. Пока единственный способ - ловить за руку. Метод работает, но крайне редко.

На пресс-конференцию вместе с журналистами пришли студенты кафедры экологии КГУ. Второкурсница Нургуль Сералина спросила о ситуации с работой экологов в районах.

- Когда-то в районах были штатные инспектора-экологи, - ответил Мухамеджанов. - После оптимизации специалисты остались только в областном центре, но они реагирует на все факты незаконных свалок по области. Выезжают, изучают, просят местные власти ликвидировать нарушения. 

С недавнего времени в Костанае вновь приступили к кронированию деревьев. Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать, насколько такая обрезка полезна для экологии.

- В 2019 году пристволовая обрезка была произведена с нарушением, - признал Виктор Мухамеджанов. - По данному факту было проведено комплексное разбирательство и подрядная организация в лице ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности. А также дано поручение впредь таких ошибок не допускать. Нас уже давно исключили из комиссии и никак воспрепятствовать кронированию мы не можем. В экологическом кодексе тоже ничего не сказано о возможности для нас контролировать процесс кронирования.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
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Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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