Футболист "Тобола" забил гол и принес сборной Грузии вторую победу в отборе на Евро-2020

Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Гибралтара в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, передают Vesti.kz.

Фото: gff.ge

Встреча прошла в Гибралтаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гиорги Хараишвили (10-я минута), Джаба Канкава (21-я) и Гиорги Квилитая (84-я). У Гибралтара голы забили Ли Касьяро (66-я) и Рой Чиполина (74-я).

Полузащитник Канкава, выступающий за костанайский "Тобол", отыграл весь матч.



Для сборной Грузии эта победа стала второй в отборочном цикле Евро-2020. Подопечные Владимира Вайсса имеют восемь очков и идут на предпоследнем, четвертом месте в турнирной таблице группы D. Гибралтар очков не набрал.